Elige tu versión más potente

Buenos días.

Si puedes elegir cómo ir por la vida, y los dos sabemos que puedes, elige siempre tu versión más potente, esa que es capaz de emocionar a cualquiera.

Porque la vida va de eso, de emocionar, de sorprender a la gente en positivo y de repartir felicidad.

Ya está bien de actitudes grises, de tristezas de profesión y de vasos medio vacíos.

Si no le pides a nadie lo que no estás dispuesto a dar, no le pidas a la vida emociones si tú no estás dispuesto a emocionar. ¿No crees tú?.