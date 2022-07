Eligiendo candidatos a la fama

CÉDULAS.- Enviadas quedan las planillas que hizo llegar el Salón de la Fama del beisbol mexicano para ser llenadas, y formar así la boleta para elegir a los nominados para la elección 2022. La gran novedad de este año es que se muestran diferenciados los jugadores “locales” de los que llegaron a Grandes Ligas. El objetivo es elegir a siete “locales” y a cuatro ex-grandes Ligas.

Los ya instalados como candidatos son Francisco “Pancho” García, Pablo Gutiérrez Delfín, Homar Rojas, Luis Arredondo, Juan Manuel Palafox, Roberto Vizcarra, Cecilio Ruiz, entre los “locales”, y por los exGL está Erubiel Durazo. Desde nuestro punto de vista, se trata de una generación de matices poco brillantes, nadie que en verdad sobresalga del grupo y que poco trasciende por cuanto su real aporte al beisbol casero. Sí, hay excepciones, pero son las menos.

Entre los locales, ni modo de no reconocer carreras como las de Miguel Ojeda, Darrel Sherman, Adán Amezcua, Matt Stark y hasta ese muy buen guante que fue Remigio Díaz. En el caso de los lanzadores, si acaso, el zurdo norteamericano Mike Paul, quien era realmente bueno y dejó huella a su paso por el beisbol mexicano. En el caso de los exligamayoristas, la estirpe confunde, por más que haya nombres relevantes como los de Karim García, Rodrigo López, Juan Gabriel Castro, Élmer Dessens, Ricardo Rincón, Antonio Osuna, Juan Acevedo, Ismael Valdez, José Silva y Dennys Reyes. Nombres “famosos” a quienes toca analizar bajo términos de efectividad y productividad, no de resonancia mercadológica. Que eso lo entiendan y capten los electores será la diferencia entre una elección justa y una pachanga eleccionaria.

LOCALES.- La lista de expeloteros para elegir candidatos es amplia, y para nosotros lo primero es localizar si sus carreras fueron lo suficientemente notables en los dos circuitos más relevantes del país. Si no cubren ese requisito, muy nuestro, se alejan de nuestro voto. Ya en el pasado lo hemos hecho y así es como hemos adoptado eso de que, a nuestro juicio, no aceptamos del todo a quienes denominados “medio inmortales”. Ponemos un ejemplo: Antonio Briones, quien en LMB fue un gran robador de bases, pero en LMP nada más no dio pie para el recuerdo. Y ese el estándar que mantenemos fijo.

ESTELARES.- En el caso de los exligamayoristas, el chiste está localizado no en el mero repaso de los números acumulados a su paso por el gran circo o su eventual accionar en las ligas del país, sino, ante todo, saber encontrar su relevancia, que sea tanta como para ponerlos en una canasta aparte. Esto es, identificar si se trató de un pelotero que efectivamente haya marcado una época siendo el mejor, o de los mejores, y sea firme su legado. No todo es por simplemente “haber llegado” o que “por algo llegó”. La fama no es cosa de suposiciones o estimaciones, generalmente no cumplidas.