Hola, buenos días.

Levantas la vista y son las nueve de la noche. Miras el calendario y ya estás a fin de mes. Cuando levantas la cabeza, el año está a punto de terminar. Cuando por fin encuentras tiempo, ya tienes 67 años o más.

Cuando por fin eres libre, ya no están tus amigos de siempre. Cuando dispones de tiempo, ya no recuerdas las cosas que amabas. Cuando por fin te detienes, ya no tienes vida para el amor de tu vida.

No dejes de hacer las cosas que amas por falta de tiempo. Elimina de tu vida el después. ¿No te parece?

Buen día.