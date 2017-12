Eliminación de horario de verano, corrió como pólvora

Tan cerca, pero... La noticia de la posible y casi inminente eliminación del horario de verano en Sinaloa “corrió como un reguero de pólvora” la noche del martes, ya que en la Comisión de Energía del Senado de la República se aprobó por unanimidad el dictamen que mantendrá un solo huso horario durante todo el año en la entidad, como ya sucede en Sonora desde hace varios años. Pero el ímpetu por sacar adelante este tema -aprobarlo en el Pleno y turnarlo a la Cámara de Diputados- se apagó, y no fue incluido en el orden del día para la sesión de hoy, según lo confirmaron senadores y personal de la Cámara alta del Congreso de la Unión. Incluso, un par de fuentes que fueron consultadas nos comentaron que este dictamen “dormirá el sueño de los justos”, al menos por un tiempo; a pesar de que los senadores del PRI ven con buenos ojos aprobar este asunto, pero políticamente lo pondrán en la congeladora.

Calenturiento. A quien se le cuecen las habas por estrenar un vehículo del año es al alcalde de Rosario, Manuel Antonio Pineda Domínguez. El munícipe habla muy seguro, como si ya se lo mereciera, porque dice que el que maneja actualmente está en pésimo estado y lo ha dejado tirado en cinco ocasiones. La camioneta es Ford Expedition de color gris, modelo 2016, la cual fue adquirida por el exalcalde Arturo Flores. Justifica que es por seguridad, ya que continuamente viaja a la ciudad de Culiacán junto con los funcionarios a realizar gestiones. El alcalde deberá pensarlo dos veces antes de comprar el vehículo, pues Rosario es uno de los municipios del sur del estado que arrastra deudas y por el cual el Gobierno del Estado anunció un recurso de 5 millones de pesos para mitigarla.

Calladito. Y hablando de los que ya levantaron la mano para el próximo proceso electoral del 2018, el que no se ha dado a ver es el diputado federal Jesús Antonio López Rodríguez, quien ha manifestado su interés por ser candidato a presidente municipal, muy posiblemente por el PAN, tomando en cuenta que fue el partido que lo postuló para la diputación federal. Si el galeno mantiene firme su postura de aparecer en las boletas el año que entra, tendría que separarse del cargo en los próximos días, pues de acuerdo con el calendario electoral, este mes estarían en tiempos de manifestar sus aspiraciones quienes ocupan un cargo a nivel federal y, en su caso, separarse del mismo.

No le alcanza. A quien se le puede poner complicada la situación en los próximos días es al alcalde de Angostura, José Manuel «Chenel» Valenzuela López, pues es cuando se tiene que realizar el pago de aguinaldos a los trabajadores, y ante la difícil situación del municipio costero, el primer edil señala que los recursos con los que cuentan no les alcanzarían para cubrir esta prestación; asimismo, tendrá que ver todavía la situación de las paramunicipales, tanto el DIF como la Jumapaang, para revisar qué tanto apoyo requieren y, lo más importante, analizar la manera en que conseguirán el recurso. No pinta nada sencillo el cierre del año para Angostura.

Interés. El que se paniqueó por la movilización que iniciaron los productores de Sinaloa, quienes ya tomaron las oficinas de la delegación de la Sagarpa en Culiacán, fue el coordinador general de Comercialización de Aserca, Juan Carlos Rodríguez. Esto porque se teme que esa medida la repliquen los productores maiceros y trigueros en las otras oficinas de Sinaloa en el momento en que estén recopilando la documentación para pagar los apoyos pendientes. Uno de ellos son los 900 pesos por tonelada de trigo, cuyo retraso en su pago provocó recientemente que el presidente de la Unión de Productores Agrícolas del Valle del Carrizo, Baltazar Hernández Encinas, y su gente tomaran la caseta de San Miguel Zapotitlán. A muchos productores se les hace extraño que Rodríguez esté desesperado para que realicen el trámite para pagarles, cuando antes solo buscaban un pretexto para no hacerlo.