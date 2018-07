Élites y formas en la política

No termina aún de calificarse el proceso electivo a nivel federal, ya que aún no entregan la constancia de presidente electo a Andrés Manuel López Obrador, porque el Partido Encuentro Social (PES), ante el riesgo de perder su registro, impugnó la elección a pesar de haber apoyado a AMLO, pero las élites económicas no pierden tiempo, ya están acomodándose y promueven reuniones con el futuro representante del gobierno federal en Sinaloa, Jaime Montes. Quien ayer, en una comida con los hombres del dinero en el Club Sinaloa, olvidó momentáneamente el lema de López Obrador: “por el bien de México, primero los pobres”.Encabezados por Jesús Vizcarra y Enrique Coppel, junto a Joel Valenzuela, Nemesio Artola, Rolando Zubia, Alejandro “Cani” Sánchez, Marco Antonio Higuera, entre otros, y Jaime Montes, quien será delegado plenipotenciario del gobierno de AMLO en Sinaloa, departieron exclusivos platillos, mientras hablaban sobre los planes del gobierno federal y cómo empatar sus negocios, cuidar sus dineros y sus inversiones. ¿O no?Lo que llama la atención es que Jaime Montes, futuro representante de López Obrador en Sinaloa, aún no se haya dado a la tarea de ver las bases sociales de Morena, a los activistas que apoyaron a AMLO, a los luchadores de izquierda, a los jóvenes y mujeres que en Sinaloa trabajaron y se la jugaron con López Obrador, y sí se dé tiempo para departir y compartir “el pan y la sal” con las élites del dinero en Sinaloa, y con quienes en campaña despotricaron contra AMLO, como fue el caso de Enrique Coppel. No cabe duda de que en la política nadie sabe para quién trabaja. Unos hacen y otros ganan. ¿O no?Cierto, falta tiempo y hay que darles el beneficio de la duda, pero desde el arranque se ven las intenciones. Se supone que López Obrador no busca un gobierno para beneficio de las élites, sino para corregir los excesos de la injusta distribución de la riqueza y de la corrupción, y los comensales de ayer con Jaime Montes son los beneficiarios eternos de esos grandes males. ¿O no?Desde la época del imperio romano la figura del consejero era relevante, era quien se atrevía a asesorar y opinar en contra del gobernante; muchos siglos después, ya instaurada la República, sigue requiriéndose que quien tome las decisiones lo haga después de escuchar a expertos y reflexionar sobre las implicaciones de sus decisiones.Esto viene al caso por el apresuramiento con la que viene impulsando algunas iniciativas Andrés Manuel López Obrador; el fin puede ser bueno, y algunas de sus propuestas plausibles, como es el caso de la austeridad en el gobierno, adelgazamiento de la burocracia, entre otras, pero se ocupa más mesura, menos prisa, más análisis colegiado, opinión de expertos, respetando la división de poderes.Pareciera que nadie asesora a AMLO, a pesar de lo riesgoso de algunas de sus declaraciones. Por ejemplo, buscar similitudes entre él y Donald Trump no solo fue innecesario, sino excesivo; Trump es impredecible y no va a cambiar porque en México exista otro presidente, la personalidad y acciones del mandatario estadounidense son reprobables, su belicosidad y agresividad a los migrantes también. Por lo cual López Obrador no tenía por qué compararse con él; sus orígenes, conductas y pretensiones en el gobierno son muy distintas como para buscar semejanzas entre ambos. ¿O no?Alguien tiene que decirles que ya son gobierno, y que deben cuidar las formas. ¿O no?