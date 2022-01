Elizabeth Chía, no se quedó atrás en acomodar familiares en la estructura de gobierno

audima

Lo mismo. La diputada local pasista de Ahome, Elizabeth Chía Galaviz, no se quedó atrás en eso de acomodar familiares en la estructura de gobierno, lo que tanto se criticó a los priistas y panistas. Ella se suma a muchos en el gobierno de la 4T, de Morena-PAS, que metieron a sus familiares, ya se en el gobierno estatal o municipales. Ella le ayudó a Dioseline Chía Galaviz para que despachara como titular de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios en la zona norte de Sinaloa, posición que está en manos del Partido Sinaloense. Así hay familias a las que les va a ir muy bien en esta administración que nadie ve que en este aspecto tenga algo de transformación.

Contagiada. Por cierto, la diputada Elizabeth Chía Galaviz reveló ayer que salió positiva en la prueba covid-19. Se ausentó de la sesión del Congreso por sentir los síntomas y al hacerse la prueba ese fue el resultado. Esto lo comunicó por las redes sociales y que se siente bien. Ya solo queda la diputada local priista Deisy Judith Ayala Valenzuela de ser contagiada de coronavirus de los legisladores ahomenses. Y es que ya salieron positivas Juan Minerva Vázquez, César Guerrero, Cecilia Covarrubias, José Manuel Luque Rojas y ahora Chía Galaviz. Por eso muchos desean que Ayala Valenzuela extreme los cuidados.

En veremos. Algunos priistas están analizando participar en el plebiscito para la designación de síndicos en Ahome. Un aliciente es que la dirigencia del partido en Ahome los va a apoyar. No es la misma ir solos que con ese respaldo, ya que está claro que hay aspirantes con el visto bueno de los que controlan Palacio Municipal y quienes hicieron alianza con sectores y actores de su propio partido. Es más, por esta razón, algunos declinaron entrarle, como el exsíndico de El Carrizo Francisco Vázquez, a quien algunos lo impulsan. A lo mejor si lo arropa la dirigencia del PRI cambia de parecer. Dicen que el líder priista César Emiliano Gerardo visitó ayer a los de los subcomités de Higuera de Zaragoza, El Guayabo y Ahome. Le hace la lucha de que participen cuadros priistas en la elección para síndicos.

Preparan armas. De todas las sindicaturas la que puede ponerse “color de hormiga” es la de Topolobampo. Se habla que Herminio Balderrama, el aspirante oficialista, ya la cantó: que el líder de Aquí No, Ulises Pinzón, le va a hacer los “mandados” el próximo 6 de febrero. Dicen que Balderrama está capitalizando la ola que está de acuerdo en la instalación de la planta de fertilizantes en el puerto, la que salió adelante en la votación que se hizo en noviembre pasado, a lo que Pinzón se opone. Hay topeños que visualizan que ahí no va a ser ligh el proceso porque a Pinzón ya le están sacando lo contradictorio de su liderazgo. Un día dice una cosa y al otro, otra. Lo malo para él es que lo tienen documentado. En su credibilidad le van a pegar duro. Balderrama por delante porque dice que no quiere a un síndico que se oponga al desarrollo.

El camino. La senadora morenista Imelda Castro fue atendida con todos los honores por el alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva. Castro anda visitando a los gobernantes de su partido o de su predilección, como Leyva. Habla maravillas del arranque del gobierno de la 4T en el alteño municipio. Sin embargo, algunos señalan que en el fondo lo que Castro busca es ir sembrando apoyo para futuro.

A la sierra. Aunque tiene la carga de coordinador académico de la UAS en la zona norte, Milton Ayala se mete al trabajo político-social. Dicen que anduvo sanitizando y entregando huevos a las familias de la sierra de Choix. Fue acompañado por el líder del PAS en Choix, Yojari Vega, y la regidora Julieta Padilla.