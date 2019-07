Elizabeth Figueroa recibe lucida fiesta

Por lo que usted quiera o guste, estamos volviendo a la bonita costumbre de celebrar reuniones sociales en casa… En la semana que finaliza hemos asistido a dos, en las que se han disfrutado momentos mágicos, en un ambiente de calidez y hospitalidad increíbles… El jueves en su residencia del fraccionamiento Las Fuentes, la estimable señora María Luisa Beltrán de Gárate, esposa del ingeniero Luis Manuel Gárate Ruiz, ofreció un festejo realmente lucido, en honor a su sobrina Elizabeth Figueroa Beltrán… Fabulosa fue esta reunión social que sin ser multitudinaria, en ella estuvieron quienes debían estar. Entre ellas doña Margarita Lozano viuda de Figueroa y Magui Figueroa de Amador quienes vinieron acompañando a Elizabeth desde su natal Mazatlán… Completito estuvo presente el Grupo del Jueves al que pertenece María Luisa, quien igualmente invitó a algunas de sus amigas de Las Fuentes… Total, 30 señoras todas ellas amablemente atendidas por la gentil anfitriona… La homenajeada escuchó felicitaciones y agradeció de todo corazón, el obsequio en efectivo que le hicieron las invitadas, a las que a su vez, Elizabeth participó su boda con el contador público Óscar Ramírez la cual tendrá lugar en Mazatlán el 28 de septiembre… Lillys colo naranja y rosas amarillas llenaban de exquisita aroma y belleza las canastas de vara vetiver que adornaban las tres mesas…

La merienda...

Sólo le falta el título, pero la señora de Gárate es una excelente chef y así lo demostró al servir la merienda que ella misma preparó para halagar a sus invitadas: solomito en salsa de naranjita con chile; crema de poblano y deliciosa nieve de mango... Como postre se ofrecieron sabrosas empanaditas de Sonora… La fiesta se prolongó por horas… No hubo tema que no se comentara y anécdotas que hicieron reír a las invitadas… Por cierto que ahí mismo nos enteramos que el lunes 22 cumple años Luis Roberto Estrada y ya estamos animadísimas para acompañarlo en la feliz celebración… Celebración a la que invitan sus papás Roberto y Teresita… Ahí mismo se repartieron las invitaciones para el shower que el próximo 2 de agosto se ofrecerá a Selene León… Hoy recibirá una lluvia de felicitaciones la apreciable señora Silvia Toledo Esquer quien está cumpliendo 87 años de edad… Admiramos su actitud, nos sorprende su vigor y alabamos su alegría de vivir pues a su edad, tiene proyectos por cristalizar afirmando que hay que seguir levantándose temprano para esperar diariamente la vida… Sus hijos Rodolfo, María de Lourdes, Mario Alberto, María del Carmen, Rosa Mercedes, José Regino y Silvia María la rodearán de cariño… “La juventud no es cuestión de años, se es joven o viejo de nacimiento”…Por hoy es todo. No olvide que mañana volveremos a vernos aquí en otro RESUMEN.