Elizabeth Zamorano fue usada y desechada como titular del Órgano Interno de Control

Desechada. Con el sello de la casa, Elizabeth Zamorano fue usada y luego desechada como titular del Órgano Interno de Control de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. Ayer entró por ella Ricardo García Limón, avalado por los integrantes del Consejo de Administración que no pierden el estilo: ni chistan a lo que disponga la administración. Zamorano le sirvió a la administración del alcalde Gerardo Vargas Landeros para torpedear a la del entonces alcalde Guillermo “Billy” Chapman en la que fungía como titular del Órgano Interno de Control. Como alcalde electo, Vargas Landeros apareció con ella en la que esta denunció que los funcionarios chapmistas la tenían bloqueada para que no realizara sus funciones en la revisión del manejo de los recursos. Incluso, reveló que estaba amenazada por funcionarios de la Japama y de Palacio Municipal. Se hizo un escándalo que enlodó a los chapmistas. En ese contexto, Vargas Landeros anunció que Zamorano se iba a quedar en la responsabilidad, posición que era de la iniciativa privada. La exprimieron de información y una vez que entró el gerente general de la paramunicipal, Raúl Pérez Miranda, le dieron vacaciones. Y pues en este tiempo prepararon su salida. Ya no les servía, lo que querían de ella ya lo habían conseguido.

Toma color. En su visita a esta ciudad, la aspirante a la presidencia del PAN en Sinaloa, Roxana Rubio Valdez, chifleteó lindo y bonito al presidente del partido Juan Carlos Estrada. Lo menos que dijo es que gasta mucho en viáticos, lo que obviamente eso pega en la base panista, a los que prometió que ella ejercerá un liderazgo austero. El mensaje que envió es que no es la de la línea, lo que algunos infieren que dio a entender que su rival Verónica Montaño sí lo es. Sin embargo, esta y quienes la apoyan deslizan que Rubio Valdez, hija del exalcalde de El Fuerte, Eleazar Rubio Ayala, es respaldada por altos funcionarios de la administración del gobernador Rubén Rocha Moya. Dicen que se refieren al expanista Alejandro Higuera, secretario particular de Rocha Moya. Hay tiro en el PAN.

Faltaron. Los únicos delegados priistas de Ahome que acudieron ayer a la Asambla Nacional del tricolor fueron el presidente del PRI, César Emiliano Gerardo, y el excandidato a diputado local Bernardino Antelo Esper. No fueron el excandidato a la alcaldía, Marco Antonio Osuna Moreno; la excandidata a síndica procuradora Fernanda Rivera; la expresidenta del PRI Nora Arellano ni Laura Gálvez. De nada sirvió que fueran electos en la asamblea estatal para esa representación. El senador Mario Zamora Gastélum difundió una foto con los que fueron de la delegación Sinaloa, con los que se reunió previo a la Asamblea Nacional. En ella no aparece Antelo Esper ni César Gerardo porque llegaron directo a la reunión nacional.

Desquite. Si pretexto querían, eso se los dio Gonzalo “Tumbado” López, activista de Higuera de Zaragoza. Humillados por este cuando lo interceptaron en su moto por no traer casco, ahora los policías en Ahome van por todos los que no acrediten la propiedad de las motos ni placas. Se las van a recoger. Con eso van a hacer valer su autoridad.

Listo. Rapidito le concedieron la reunión al rector de la Universidad Autónoma Indígena de México, Ignacio Flores, con los diputados de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, como se la prometió el diputado morenista José Manuel Luque Rojas. Flores ya acudió al Congreso con la información necesaria para que aumenten el presupuesto a la institución.