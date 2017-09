Los embarazos en adolescentes en Sinaloa se han incrementado en los últimos años, pero eso no es todo, la edad de las madres también ha disminuido: ahora se presentan casos de niñas de 12 años que dan a luz. De acuerdo con reportes de la Secretaría de Protección Integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), las familias disfuncionales y el no tener acceso a un hogar son los principales factores que afectan a las menores de edad, y que influyen para que empiecen su vida sexual a más temprana edad, sin tener la información sobre los métodos anticonceptivos que están a su alcance para evitar un embarazo no deseado.Todo esto pone en riesgo la vida de las adolescentes y de sus productos, porque sus organismos no están preparados para traer al mundo una vida; pero a esto hay que sumarle que tampoco tienen la atención médica durante el embarazo. Según el Sipinna, de 53 mil nacimientos que se registran en Sinaloa, el 18 por ciento corresponde a mujeres menores de 17 años de edad.Como parte de las acciones para cuidar a los niños, niñas y adolescentes, se hace un llamado a los padres de familia y a las autoridades educativas para que estén atentos a cualquier caso de acoso sexual en las escuelas.