Las filtraciones en contra de Luis Felipe Villegas como gerente de Japama la tomaron muchos como “embestida perversa”

Embestida. Las filtraciones de presuntas irregularidades cometidas por Luis Felipe Villegas cuando fue gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome fueron tomadas por algunos ahomenses como una “embestida perversa” en su contra para evitar que reanude su activismo para que el Congreso del Estado destituya al alcalde Gullermo “Billy” Chapman. Lo acusan de autoadjudicarse y otorgar compensaciones incumpliendo los procedimientos, por lo que dicen que le abrieron un procedimiento. Para empezar, el uso faccioso de la información echó a perder el caso porque se está violando la presunción de inocencia de los imputados que se les señala con nombres y apellidos.



Uso faccioso. Si otra cosa fuera en esta administración chapmista, por la filtración de información de una investigación en curso y revelar los datos personales de los involucrados era para que se abriera el expediente con el fin de sancionar al o los funcionarios responsables. No van a batallar mucho porque quien está llevando a cabo la auditoría y el procedimiento contra Villegas es el responsable. Esto en igual de sancionar la posible conducta irregular del exgerente general de la Japama le da la oportunidad a este de defenderse. Todo por ajustar cuentas políticas con los adversarios de Chapman, pero en forma apresurada y torpe. Esto y el contenido de los señalamientos alertó a Villegas que ya tiene los elementos legales para deshacer los mismos.



Tiros de calentamientos. Dicen que los señalamientos de los panistas y su líder en Ahome, Ariel Aguilar, no son nuevos y que no le preocupan a Bernardino Antelo Esper, director de Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación del Estado de Sinaloa. Sus allegados aseguran que lo que está haciendo Aguilar es “puro show” para tener reflectores rumbo al 2021 a costillas de Antelo Esper, quienes sí les preocupa que sea el candidato del PRI a la alcaldía. Incluso, exponen que lo que debería hacer el dirigente panista es primero meter en cintura a quienes también aspiran a la alcaldía que hacen lo mismo que el funcionario estatal: reuniéndose con su gente y otros para organizarse para concretizar sus aspiraciones. Lo que dejan en claro es que Antelo Esper no transgrede ninguna norma porque su acercamiento con su gente lo hace los fines de semana, en días inhábiles. Como que la cuarentena por el Covid-19 no aplica en la carrera por la alcaldía ahomense.



Por si fuera poco. Algunos alegan que los panistas son los menos para andar haciendo reclamaciones ajenas porque el presidente del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada, ya ha manejado nombres como posibles aspirantes a la alcaldía de Ahome, entre los que mencionó a Luis Felipe Villegas y Jorge López Valencia. El exalcalde de Choix ha ido más allá porque también asegura que se ha reunido con Heriberto Félix Guerra y Juan Pablo Castañón para la gubernatura. Entonces en el PAN tampoco hacen malos quesos en eso de política-electoral en estos tiempos.



El riesgo. En ascuas están muchos ahomenses por la posibilidad de que la reapertura económica inicie hoy en el municipio con la reanudación de las actividades en comercios, restaurantes, estéticas, entre otros negocios. Y es que esto puede provocar el repunte de casos de Covid-19, ya que está comprobado que ni en los negocios ni las personas toman las medidas preventivas como debe ser para evitar el contagio y propagación del virus. El riesgo lo reconocen los líderes de los comerciantes, Marco Vinicio Ibarra, y de los restauranteros, Alejandro Félix, pero pese a ello están por la reapertura de la economía. Solo esperan que el alcalde Chapman les dé luz verde hoy porque por el gobierno estatal no hay ningún problema.