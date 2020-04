Emergencia polémica. Vaya que al alcalde de Concordia, el priista Felipe Garzón, le han llovido críticas en medio de esta pandemia de coronavirus. Primero fue criticado por la falta de opciones económicas, al limitar sus acciones preventivas a exhortar a los ciudadanos a quedarse en sus hogares. Luego en las redes sociales se generó un alud de críticas cuando anunció que no se recibirían visitas foráneas, y el fin de semana la cabecera municipal se vio con grupos de turistas en sus calles. Ayer, de plano, el nombre del alcalde fue el más mencionado en las discusiones políticas, pues empezó a ofrecer a los ciudadanos despensas a razón de 50 pesos cada una. Los reclamos no se hicieron esperar con todo y la justificación adelantada del munícipe, en el sentido de que el Ayuntamiento carecía de recursos para comprar por sí solo la cantidad de despensas que los sectores más desprotegidos requiere con urgencia. Habrá que ver cómo continúa esta telenovela política.

Medidas. Se tardó varias semanas en actuar, pero el Gobierno de Culiacán por fin se ha decidido a actuar de manera contundente para evitar más casos de coronavirus en el municipio, que se ha convertido en uno de los que tiene mayor pacientes confirmados y defunciones en el país por esta enfermedad. Con la declaratoria de la fase 3, inspectores municipales desde ayer comenzaron a clausurar los negocios no esenciales que se mantenían abiertos, y por instrucciones del presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro, las medidas serán más duras. Además de los establecimientos no esenciales, han clausurado departamentos completos de las tiendas de autoservicio, que son negocios esenciales, porque venden alimentos y artículos de limpieza e higiene, pero no pueden vender electrónicos, regalos, jardinería, juguetería ni otros productos que no son básicos. Además, las obras de construcción también van a ser clausuradas. Ya lo adelantó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, del 2 al 9 de mayo serán los días más críticos de la pandemia de COVID-19 en nuestro país, y si no se toman estas medidas extremas, la situación puede ser muy crítica.

Confirmado. Como lo adelantamos el jueves pasado, el director del Hospital Civil de Culiacán, Jesús Israel Martínez Félix, fue confirmado como caso positivo de coronavirus, quien tiene alrededor de 10 días aislado en su casa, y él mismo nos confirmó que se encuentra bien de salud, recuperándose, y por fortuna no ha requerido de oxígeno para respirar. Se espera que pronto regrese a sus labores al frente del Hospital, que fue habilitado como COVID-19, porque únicamente atiende casos sospechosos y confirmados de este virus, lo que hace muy compleja la operatividad de esta institución.

Amnistía. La aprobación de la Ley de Amnistía ha generado muchas opiniones a favor y en contra en todo el país, porque se da en un momento en el que la tensión de los mexicanos está centrada en la emergencia sanitaria por coronavirus, pero que se aprovechó precisamente este tema para exponer el riesgo de contagio que hay en las cárceles, que están hacinadas, y esta será una manera de desalojarlas. Pero el tema fue retomado por los senadores a raíz del coronavirus, luego de que la Organización de las Naciones Unidas alentó para la aprobación de esta ley, para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad ante la pandemia. Hay que recordar que esta fue una de las principales propuestas de campaña de López Obrador, quien presentó la iniciativa a la Cámara de Diputados el pasado 18 de septiembre, en donde fue aprobada el 11 de diciembre, y fue turnada al Senado, donde finalmente el lunes fue aprobada luego de un intenso debate.

Sinaloa. Esta ley únicamente tiene injerencia en delitos del fuero federal, y para que aplique en el fuero común debe ser aprobada una Ley de Amnistía en el Congreso del Estado, pero de entrada tiene la oposición del PRI, cuyo coordinador, Sergio Jacobo Gutiérrez, lamentó la forma en que fue aprobada por el Senado, con el mayoriteo de Morena y sus aliados, y sin diálogo y consenso con la oposición. Aunque la coordinadora morenista, Graciela Domínguez Nava, la ve como una oportunidad de libertad y de hacer justicia a aquellos que han sido encarcelados injustamente y con una evidente falta de respeto a sus derechos humanos.