Emilia de Nielsen cumple años hoy

Un cumpleaños son solo las primeras veinticuatro horas de un nuevo viaje de trescientos sesenta y cinco días alrededor del sol… Querida amiga Emilia de Nielsen, festéjalo y disfruta del recorrido… Hoy está de gran celebración la dama mencionada quien por este nuevo aniversario de vida al que hoy llega, su esposo Manuel Enrique -Manolo para los amigos- habrá de festejarla…

Pablo Picasso dijo que la juventud no tiene edad y nosotros que conocemos y mucho queremos y respetamos a Emilia, confirmamos lo anterior… Emily no solo es una señora joven sino que siempre y para todo tiene una actitud positiva y aplica a su vida una filosofía envidiable: Todos debemos mirar a lo largo de la vida en cuatro direcciones: delante, para saber hacia dónde nos dirigimos; detrás, para recordar de dónde venimos; debajo, para no pisar a nadie y a los lados para ver quiénes son los que nos acompañan en momentos difíciles…

Y es indiscutible que la felicidad de la vida depende de la calidad de nuestros pensamientos… Es por ello que admiramos a la señora de Nielsen, quien tras tener todo, ha habido momentos en los que le ha faltado la salud y sin embargo le ha dado a cada día, la posibilidad de ser el mejor día de su vida…

Por todo eso y más hoy abrazamos con gran cariño a Emily y hacemos votos porque continúe sonriéndole a la vida ya que seguros estamos que lo mejor, está por venir. Felicidades...

Aniversario…

Felicidades Adrián Alberto Echalaz Osorio!... Hoy es un día excelente para estar orgulloso de ser quien eres… Recibirás este día con motivo de la celebración de tus 45 años de vida la más sinceras y cariñosas felicitaciones de tu esposa, Perla Valenzuela de Echalaz, y los adorables hijos Yucsin, Adriana María y Juan Esteban…

No faltarán para el cumpleañero de hoy las expresiones de cariño y buenos deseos de sus suegros, don Esteban Valenzuela y Vicky Vega de Valenzuela… Hoy será recordado por sus hijos y nietos, así como por sus incontables amigos, el ingeniero Alfredo Martínez quien justo este día se cumple un año de haber partido a la patria celestial…

Cumplieron años los días 23 y 24 del actual los estimados esposos Sandra Luz Arámbula de Tachna y Selman Tachna, respectivamente… Ambos recibieron felicitaciones y en forma especial la joven y guapa señora fue festejada por su grupo de amigas…

Quince años cumplió el miércoles el apuesto joven Gilberto Vega Corella, hijo de Gilberto y Dora Elda Corella de Vega y nieto de don Joaquín y Camiruy Inzunza de Vega y Elda de Corella, que envió sus felicitaciones desde su Nogales querido…

Reflexión: No son muertos los que en dulce calma, en paz descansan en la tumba fría… Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía…

Port hoy es todo. No olvide que mañana volveremos a vernos aquí en otro RESUMEN.