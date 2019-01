Empleados trabajan de más y de oquis

Quienes exigen que se les paguen horas extra trabajadas son los trabajadores de Aseo y Limpieza Municipal, ya que durante una reunión mencionaron que ya van siete semanas que suman horas extras y no se les ha pagado ni han tenido respuesta de la dirección este departamento en el Ayuntamiento de Culiacán, ni de parte del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, por lo que, si no les pagan o llegan a un acuerdo con ellos, dejaran de laborar horas extra. Si usted no quiere que se deje de tener limpiecitas las calles porque a los trabajadores de la limpieza no se les paga bien, háblele al presi al fon (667) 169 76 56, pa’ que interceda por ellos.



> Andan de remate

La Dirección de Vialidad Municipal anda buscando al Mel Gibson y al Danny Glover en sus personajes de Martin Riggs y Roger Murtaugh, pa’ ver si pueden concientizar a los chafiretes que andan en Los Mochis y que no ya han provocado hasta cinco choques en los últimos dos días, y como que eso ya duele. La intención es que lo hagan con el humor que se cargan en la serie de Arma Mortal, con esa sonrisa picarona del Mel y la simpatía del morenazo del Danny. Ahí si sabe dónde andan, échele el fonazo al chaca Vialidad, Héctor Javier López Tostado, al (668) 815 27 36, pa’ que los contrate.

> Amantes de la limpieza

¿Tienes obsesión por la limpieza y mueres porque todo se vea rechinando de limpio y que la imagen que se lleven las personas sea lo más buena posible? El departamento de Servicios Públicos en Guasave te tiene la solución, ¡y a parte podrás echarte una lanita extra al bolsillo! Lo único que tienes que hacer es darle con todo a la limpieza del municipio pa’ que se vea bonito pa’ los turistas y visitantes. Si te interesa, échale la llamada al chaca del departamento, Rolando Gálvez, al fon (687) 872 53 94.

> El golpe avisa

Se solicitan herreros pa’ que hagan unos señalamientos macizos pa’ los nuevos topes que se están colocando en diversos puntos de la ciudad de Guamúchil, pues mucha raza anda circulando tranquilamente y no se entera de que hay topes nuevos hasta que ya los tiene en corto, y muchas veces no se pueden quitar el trancazo, pues aunque están pintados, no hay un señalamiento pa’ que se prevengan. Si sabes de alguien que haga señalamientos, márcale al chaca de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al número (673) 732 06 38.

> Va lento el proceso

El Ayuntamiento de Mazatlán se está tardando en implementar un programa de bacheo y nivelación de calles en la ciudad. Empezó por hacer un censo que al parecer va muy lento, porque los trabajos nomás no inician, y mientras tanto, parece que aumenta el deterioro de las vialidades. Por eso, el director de Obras Públicas, Juan de Dios Garay, necesita una ayuda pa’ ubicar todos los baches, por lo que, si quiere ayudarle, reporte el que le causa más problema al (669) 915 80 00.