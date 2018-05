Empresarios divididos

No cabe duda que a Andrés Manuel López Obrador se le siguen alineando los astros. Los candidatos Ricardo Anaya y José Antonio Meade no unirán esfuerzos. Su división le deja el camino libre al tabasqueño y hace más difícil que el aparato del presidente Enrique Peña tenga margen de maniobra.



Pero un factor de la ecuación que sí pudo influir en la estrategia de desbarrancar al candidato puntero está haciendo agua. Se trata del sector empresarial, que sin bien ayer nos volvió a dar muestras de su músculo político, en las próximas semanas se exhibirá como un auténtico gigante con pies de barro.



Y todo por la pésima asesoría que el empresariado “compró” en materia política y de comunicación. Cada vez son más estridentes las quejas contra la agencia de cabildeo Zimat por la forma en que está empinando al Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y al Consejo Coordinador Empresarial (CCE).



Zimat es una firma tradicionalmente ligada al rubro empresarial. En su momento Bruno Newman, y ahora con Martha Mejía al frente, ha forjado una relación simbiótica con los capitanes de empresa y con los altos funcionarios del gobierno federal en turno. Es lo mismo contratista de unos que de otros.



Por ejemplo, con el arribo de Vicente Fox a la Presidencia en el año 2000 se le metieron al guanajuatense hasta el tuétano. Eran la virtual Dirección de Comunicación Social. ¿Se acuerda que ese gobierno tuvo la genial idea de mochar el águila del escudo nacional? Fue a instancias de Zimat.



Ahora mismo manejan la estrategia de comunicación del sector privado en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio, que dicho sea de paso ha resultado un fiasco. Le dicen a Moisés Kalach, el director del Consejo Estratégico de Negociaciones Internacionales, qué decir, cuándo, cómo y a quién.



Kalach es el empresario del CCE que funge como contraparte del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. El consejo que preside es un apéndice del CCE y éste es el que ayer firmó a nombre de varias decenas de asociaciones y cámaras la segunda parte de la ofensiva contra el candidato de Morena.



Alberto Bailleres, Alejandro Ramírez y Eduardo Tricio, tres de los cinco empresarios a los que acusó AMLO de haberse reunido para complotar en su contra, son clientes de Zimat. Grupo Bal, Cinépolis y Grupo Lala, lo que constituye un grave conflicto de interés y un error táctico.

Zimat y Mejía se están equivocando y su yerro está arrastrando al CCE y al CMN a una confrontación contra AMLO que se le revertirá al sector empresarial, el cual, y aquí está la novedad, en algunas industrias ya empezó a manifestar su desacuerdo con la ruta del choque frontal.



El más evidente son los radiodifusores: la radio y la televisión. De las cerca de 370 cámaras y asociaciones que suscribieron el desplegado de ayer, y en el que preponderantemente destacaron la Coparmex y las Canacos, brillaron por su ausencia los socios de la CIRT.



La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión se encontraba el viernes por la mañana, cuando el CCE les pidió su firma, discutiendo todavía quién sería su presidente para el periodo 2018-2019. Como le informamos, después de fuertes diferencias, se ungió a José Luis Rodríguez Aguirre.



Pero más allá de que no había formalmente una cabeza (Édgar Pereda había concluido su gestión el jueves), la CIRT no quiso caer en el juego del CCE y de Zimat, un camino errado, beligerante y condenatorio contra el que se perfila como próximo presidente del país.



Desde el primer desplegado de la semana pasada, el del “Así no” que firma Ramírez por el CMN, la CIRT no fue consultada. Los ningunearon y al final quisieron subirlos a un pleito que no comparten y en el que Mejía y Zimat han tripulado erráticamente y embarcado al empresariado.

Al final la radio y la televisión pintó su raya. Se consideran una industria muy importante, que no estuvo dispuesta a unirse a la cargada. Y que no le extrañe que en las siguientes semanas, días incluso, otros rubros de la iniciativa privada también empiecen a deslindarse de las cúpulas.



PROYECTO ORCA

Le decía hace un par de semanas que Galem Energy, dirigido por José Luis Ramírez, se había hecho del control de algunos campos petroleros en la zona del Ébano, en San Luis Potosí. Estas reservas fueron adjudicadas por el gobierno de Enrique Peña a Petrofac, propiedad del sirio avecindado en Inglaterra, Ayman Asfari. Le preciso bien los datos. La firma internacional está en proceso de venderlos y efectivamente Galem es uno de los interesados. Son siete tiradores. Apunte también a DEA Deutsche que lleva Juan Manuel Delgado, Petrobal de Alberto Bailleres, la egipcia PICO Cheiron de Salah Diab, la argentina Bridas que comanda Alejandro Bulgheroni, la canadiense Lifting Solutions que capitanea David Labonte y la anglo-francesa Perenco de Humberto Perrodo. Los campos que se está colocando son Magallanes y Santuario en Tabasco y que terrestres, amén de Arenque que está en el mar en la zona norte de Tamaulipas. El proceso lo llevan el HSBC de Nuno Matos y Barclays que comanda Raúl Martínez Ostos. Las ofertas del paquete denominado Proyecto Orca, se entregan el 16 de mayo. Se esperan que las posturas fluctúen entre 300 y 500 millones de dólares.



NISSAN NOQUEA

Rebelión en el sector automotriz. Resulta que Nissan, de buenas a primeras decidió darle un vuelco a los reportes mensuales de producción y venta de sus productos que históricamente hacía públicos. Ayer dejó con un palmo de narices a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, a su presidente Eduardo Solis y a sus competidores. Y es que la compañía ya no clarificó el número de unidades que exporta ni especificó las ventas al menudeo por categoría de vehículos. La empresa que maneja Mayra González es la comidilla.