Empresarios, enojados con Torres y Rocha

Los empresarios del sector comercio, servicios y turismo se van contra la secretaria de Turismo de Sinaloa, Rosario Torres Noriega, y contra el gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, por dejarlos fuera del Consejo Consultivo de Promoción Turística. Además, hasta ponen en duda el manejo de los recursos del impuesto del 3 por ciento pro turismo, y hasta le recuerdan a la autoridad que el recurso no es del gobierno ni de los empresarios, pero lo justo es que tengan voz y voto quienes recaudan el impuesto a los turistas, para que la distribución del recurso beneficie a los 18 municipios y todos los que están involucrados en el turismo. Al parecer, con Rocha es lo mismo que con los anteriores sexenios.

EN EL EVENTO del décimo aniversario del nacimientos del Partido Sinaloense, el PAS, realizado el miércoles pasado en Mazatlán, antes de su discurso a los ahí reunidos, el fundador y líder moral del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, fue entrevistado sobre el encono que le agarró el gobernador Rubén Rocha Moya, pero Cuen no quiso soltar prenda ni dar sus hipótesis sobre las motivaciones del Gobernador. “La verdad, hasta no platicar con él, voy a conocer cuáles son las verdaderas intenciones, a lo mejor nos quieren”, dijo Cuen mientras sonreía. “No puedo decir cosas porque puedo equivocarme. Yo soy muy cuidadoso, no me gusta especular, no me gusta ser temerario, me gusta hablar con los pelos de la burra en la mano”, añadió más serio. Así evadió un tema espinoso, pero Cuen sin duda trae sus cosas en la mente, y minutos antes había dicho que si Morena en Sinaloa se echó para atrás en sus tratos con el PAS en las pasadas elecciones, los pasistas no se quedan en ese tema, ven para adelante, y Cuen lo dijo claramente, ellos van a apoyar al tabasqueño y morenista Adán Augusto López Hernández para que busque llegar a la Presidencia de México… y “lo que hay que hacer a la otra, es amarrar mejor las cosas”, recalcó Cuen.

EL PRESIDENTE de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, aseguró que dio instrucciones para cuidar a los militantes y simpatizantes del PAS, en su festejo del miércoles. Probablemente sí mandó a los policías, pero a vigilar qué personas asistían al evento, así como lo hacen en cualquier manifestación, y antes de cuidar a los manifestantes, les toman fotos. Benítez Torres primero eleva a los pasistas diciendo que los protege, y luego los deja caer, repitió su frase de “Yo no convivo con pasistas”. Vamos a ver si para el 2024 el “Químico” Benítez sigue opinando lo mismo. En el pasado proceso electoral, él se registró por el PAS, cuando estaba totalmente inhabilitado por su partido, Morena, el que tanto presume.

UNA MUJER fue atacada a balazos ayer y momentos después un taxista fue detenido como sospechoso de estar implicado en el acontecimiento. Un nuevo caso de violencia extrema, y dirigido contra una mujer, se vivió de nuevo en Mazatlán. A pesar de las campañas de concientización contra la violencia intrafamiliar, contra la violencia de género, contra la tenencia ilegal de armas, la realidad nos supera, la violencia extrema no se detiene.