En Acaponeta no creen en las promesas de AMLO y sigue la “toma” de caseta

No creen en promesas. La caseta de cobro Acaponeta en la autopista Mazatlán-Tepic sigue tomada. Son más de 100 vecinos de las comunidades aledañas a Acaponeta y Tecuala los que se turnan para vigilar que el paso de los vehículos se realice sin pagar en la caseta, pero mediante un “apoyo voluntario”. La toma de la caseta tiene ya más de un mes. Y el motivo, lo dicen los que están en ese movimiento, es que “el gobierno no nos apoya...Nuestras casas las destruyó el huracán (Willa) y ninguna autoridad nos echa la mano”. Apenas el viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador se presentó en Acaponeta y anunció apoyos hasta por 60 millones por municipio que resultó afectado por el huracán. Pero los vecinos de esas comunidades no creen. Comentaron que López Obrador fue a Acaponeta. Pero hay muchas comunidades dañadas que no fue a ver. La indiferencia que dicen han tenido las autoridades para apoyarlos, lastima. Y las dudas de los habitantes de la zona norte de Nayarit se suman a las de los productores de mango del sur de Sinaloa, que solo supieron que pasó López Obrador por la carretera y no llegó. Eso provocó incertidumbre y más dudas de que el apoyo del gobierno realmente llegue.

“Huachicoleo” sin ocultarse. De Guadalajara a Nayarit es más que evidente. De Mazatlán a Durango también. Por la autopista ya es común observar las “tienditas” donde se vende gasolina y diesel. Hay algunas pequeñas carpas improvisadas. Pero en otras son casitas de madera o de lámina donde se ven evidentemente los bidones de combustible que se ofrecen a los automovilistas. Pero los principales clientes al parecer son los camiones de carga que se estacionan a un lado de esas “tienditas” para recibir el combustible. En Mazatlán camino a Durango, por la autopista, hay “tienditas” que ofrecen combustible a un costado de la carretera. Algunos cerca de los restaurancitos que ofrecen las conocidas “gorditas”. Las patrullas de la Policía Federal los ven. Y nada pasa. Las unidades del Ejército y Marina que circulan por las carreteras, también. Nada pasa. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya anunció que el “huachicoleo” es un delito. Y que se considera “delito grave sin derecho a fianza”. Pareciera que no le creen. Porque la actividad sigue viento en popa.

El choque que viene. Morena planea elegir a su nuevo dirigente estatal antes de que concluya el año. Pero las cosas se le pueden complicar. Y es que la lucha intestina ha subido de tono. Apenas levantó la mano como aspirante Merary Villegas, militantes de Morena, particularmente mujeres, manifestaron su rechazo. Ya al parecer quedó atrás lo que consideraban los morenistas como riesgo que llegara a la dirigencia un priista como Gerardo Vargas o un panista como Roberto Cruz. Pero, ¿quién entonces podría pasar la aduana de la aceptación al interior de Morena? No sabemos aún. Lo que sí está claro es que uno de los principales operadores de Morena en Sinaloa está siendo el actual senador Rubén Rocha Moya. Mencionan que no le será difícil proponer a un “allegado”. Y efectivamente, a Morena ya le urge un dirigente estatal. Porque Raúl Elenes dejó tirada la chamba. Apenas pasó la elección del 1 de julio y se dedicó a trabajar para alcanzar el cargo de comisionado de Pesca. Morena, como partido en Sinaloa, sigue sin cabeza.