En Ahome no hay dinero para el deporte pero sí para obras de ornato

Chapman le dijo a los deportistas que no tenía dinero para el sector por el coronavirus, pero bien que gasta en obras de relumbrón

Confesión de parte... Por si faltaba algo más para quedar en evidencia, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, confirmó su entreguismo a la empresa OP Ecología tras la aprobación de la mayoría de regidores en Cabildo para ampliarle el plazo para que cumpla con los requisitos del contrato como si no hubiera bastado ocho años para hacerlo. De entrada, en su primer posicionamiento tras el cuestionado acuerdo, reconoció que quiere cambiar de empresa en el servicio de recolección de basura. Dicen que con esto Chapman deja en claro que deliberadamente actuó contra la empresa PASA y operó para beneficiar a OP Ecología. Su justificación de que quiere cambiar de empresa para mejorar el servicio causó risa. Eso está muy trillado. Si quiere cambiar de empresa porqué no esperó a que se le venciera el plazo a OP Ecología de los 118 que le restan, quedar el contrato sin efecto y lanzar una nueva licitación. Muchos ahomenses ya sacan el motivo, por lo que ya no son necesarios sus golpes de pecho.



No le queda. Curándose en salud, el alcalde Chapman empezó a capotear los señalamientos del líder del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, y la síndica procuradora Angelina Valenzuela. Sin embargo, ni siquiera niega que el de la basura es su nuevo negocio personal, como acusó Aguilar. Su postura es que el dirigente panista presente las pruebas ante las instancias correspondientes. Y a Valenzuela de que se asesore mejor jurídicamente porque ella sostiene que el acuerdo de Cabildo es ilegal. En realidad, a la mayoría de ahomenses no los engaña respecto al negocio de la basura. Con lo visto hasta ahora está acreditando las maniobras de apoyo sin necesidad de que alguna autoridad lo determine o lo deseche. A Chapman de plano no le queda recomendarle a la síndica que busque una mejor asesoría porque eso mismo sostenía en el juicio que ella interpuso por violencia política en razón de género y en el que fue sentenciado por el Tribunal Electoral. Con esta sentencia el alcalde quedó inhabilitado para ser candidato a algún puesto de elección popular. Y eso que él se jacta de tener asesores jurídicos de primer nivel. ¡Sí cómo no!



Fieles borreguitos. En sus propias narices se los dijo y hasta le aplaudieron. En el acto de toma de protesta a los nuevos presidentes de los Comités Deportivos Municipales, el alcalde Chapman les expresó que no hubo ni hay dinero para canalizarlos al sector. El argumento es que los recursos se fueron al sector salud por el coronavirus. Muy en ello regatea los recursos al deporte, pero sí se pone a gastar más de tres millones de pesos en la remodelación de la Plaza de la Mujer, en el bulevar Castro y Guerrero. Para obras de ornato sí tiene recursos.



Dicho y hecho. El presidente Andrés Manuel López Obrador solo revolvió el agua con eso de decir que lo de la planta de fertilizantes en Topo se hará por consulta popular. Unos están a favor de la consulta y otros en contra. Estos últimos tienen más peso sus argumentos porque qué tal si la consulta es a favor y las sentencias de los amparos y dictámenes técnicos salen en contra de la instalación de la planta. O al revés. Como que no está muy bien que las inversiones estén sujetas al show de las urnas.



El faltante. Dicen que puesto al descubierto, Francisco “Pancho” Astorga renunció como secretario general de la Alianza de Camioneros del Río Zuaque. No tuvo cara para presentarse con los transportistas y mandó a entregarles la renuncia. Lo querían enfrente para que explicara dónde están los casi 900 mil pesos que le pagó Precasin. Ahora al que le toca ajustarlo es a Guillermo Urías, el nuevo líder, y al nuevo tesorero, Daniel Álvarez, quien entró por Guillermo Martínez. Penoso caso.