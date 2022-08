En Congreso evitan juicio al “Químico”

Preocupante revelación hizo el dirigente del Movimiento Amplio Social Sinaloense, Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez: en el Congreso del Estado no hay voluntad para realizarle un juicio político al “Químico”, Luis Benítez, alcalde de Mazatlán, pese a las acciones que ha realizado, en específico el haber gastado, sin licitación de por medio, cientos de millones de pesos en lámparas de calle que salieron en nada menos que 187 mil pesos cada una –bueno eso según los registros del Ayuntamiento–, y cuyo vendedor fue Azteca Lighting. Hace días, Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, aseguró que no ha recibido ninguna solicitud de juicio político contra el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres. Pues cómo la va a recibir, si no quiere, contesta Gutiérrez Sánchez. Agrega que sí acudieron hasta el Congreso para buscar a Castro Meléndrez, pero este no quiso recibir la petición de juicio político. “Nosotros nos presentamos con toda la documentación en mano y no quiso recibirla”, afirmó Gutiérrez Sánchez. Y más triste, que afirmó que “hay arreglos políticos entre el ‘Químico’ y ellos (los del Congreso)”. Castro Meléndrez mandó a los del MASS a denunciar a otro lado. Van a darle entrada a un juicio político cuando no haya arreglos, lamenta el líder social del MASS. De ser esto cierto, pues el “Químico” Benítez se ha de estar riendo de todos aquellos que amagan con denunciarlo para que lo quiten de la alcaldía por el despilfarro que hace del dinero del pueblo, y violando la ley, pues a partir de cierta cantidad (3.5 millones de pesos), lo que compre el Ayuntamiento debe hacerlo por licitación pública (buscando la mejor opción que le ofrezcan). Muchos temen que no va a pasar nada con este brete, y de ser así, el alcalde reafirmará su idea de que puede hacer lo que quiera sin pedir permiso ni hacer licitaciones públicas, sabiendo que no le van a hacer nada. Ah, solo para recordar: Castro Meléndrez también es de Morena.

Para rematar: el diputado Sergio Mario Arredondo Salas, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, acaba de confirmar que el Ayuntamiento de Mazatlán se está administrando de una manera desordenada, mala. Tan es así, que sus deudas crecieron en un 700 por ciento, y no hay fuentes para pagar ese dinero. Y lo que es peor, a futuro, el Ayuntamiento (esté quien esté al frente) no contará con un presupuesto para atender sus necesidades básicas. Arredondo Salas afirma que se está haciendo una “revisión escrupulosa” de la situación financiera de este municipio (a cargo del “Químico” Benítez), y que hay una “notable preocupación” (o sea, grande) entre los miembros de la Comisión de Fiscalización sobre los resultados de las revisiones que han sido documentadas por la Auditoría Superior del Estado. “El Químico” ha jurado públicamente que en su administración cuidan los recursos del pueblo. Pero el diputado Arredondo, que es priista, confirma lo contrario: se endeudan demasiado y luego no van a tener para pagar ni el papel higiénico.