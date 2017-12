En El Rialito, Cosalá, recibirán el año a oscuras

¡En penumbras! Los que están sin luz son los habitantes del poblado El Rialito, municipio de Cósala, debido a que no cuentan con transformador para hacer uso de la energía eléctrica, que apenas les pusieron hace ocho años. Por lo tanto, urge que el gobernador Quirino Ordaz Coppel se dé una vuelta por la comunidad serrana y atienda esta gran necesidad que tienen los más de 100 habitantes, ya que la alcadesa Carla Corrales no tiene presupuesto para ayudarlos con esta petición. Interesados en donar un transformador, pueden comunicarse al teléfono 01 (6969) 650001.



> Autobuses bien amolados

Urge que alguien pase el contacto de uno de esos programas televisivos en los que arreglan unidades motrices, esto pa’ ver si así le dan una buena ‘chaineadita’ a los camiones urbanos en Guasave, pues la mayoría están que dan tristeza, y los usuarios se quejan. Si sabes cómo comunicarte con ellos, échale la llamada al ‘chaca’ de la Alianza de Transporte Urbano en Guasave, Gregorio López, al teléfono 01 (668) 8727606.



> Donación de destapacaños

Hacen falta unos buenos destapacaños pa’ la raza de la comunidad rural de El Estero, de Juan José Ríos, pues no se la acaban con tanta peste que despiden los drenajes, los cuales en su mayoría se encuentran totalmente colapsados, sin que ninguna autoridad haga algo al respecto. Si usted tiene lo solicitado, o sabe dónde se pueda encontrar, favor de echarle el ‘fonazo’ al gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Ernesto Suárez Andujo, al 01 (668) 8120404, pa’ que sea él mismo quien les lleve estos destapacaños, y de paso, se ponga a ayudar.



> Agua nocturna

Se solicitan unas motobombas con mucha potencia para surtir de agua potable en la colonia La Gloria, pues la raza dice que el vital líquido solamente les llega por las noches, debido a que están en una zona alta y la potencia no es suficiente para que llegue en otra hora del día. Si sabes dónde conseguir una motobomba que sirva para tal fin, échale una llamadita al gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), Manuel Beltrán Urías, al 01 (673) 732 2903.



> Extraña a los militares

Quien se encuentra sentido y casi al borde del llanto por la ausencia de la Policía Militar es el alcalde de Rosario, Manuel Pineda. Dice que hacen falta en el municipio del sur del estado para continuar con la tranquilidad que caracteriza a estas tierras. Por ello, para mantener a raya a los maleantes, no descarta contratar a un grupo de vigilantes que ayuden a reforzar la seguridad junto con los 30 policías municipales con que cuenta el municipio. Claro está, esto mientras llegan los soldados, lo que se espera sea a principios de enero. Lo interesados en servir como policías unos días pueden caerle al Ayuntamiento y buscar al presidente municipal o contactarlo al teléfono 01 (694) 9520410.