Revisión a fondo. En Escuinapa, la atención política está sobre la Junta de Agua Potable y Alcantarillado, donde por cerca de un año mandó Juan Manuel Grave Inda, para mayores referencias, el primo del actual alcalde, el morenista Emmett Soto Grave.

Resulta que el familiar incómodo, cuya contratación le valieron continuos cuestionamientos a la administración, renunció el 8 de abril, por cuestiones personales. Ahora, a casi dos meses de su retiro, se habla de que en los reportes administrativos que dejó, se han encontrado no una, sino varias irregularidades por las cuales, posiblemente, deba de rendir cuentas. El tema lo lleva la síndica procuradora, Olivia Santibáñez Domínguez.

La administración de Grave Inda no estuvo exenta de polémicas. Por el contrario, inició con una controversia cuando se encontró que como administrativo compraba material a una empresa en la que aparecía como dueño agregado él mismo. Por razones que aún no están muy claras, la administración municipal que preside su primo desechó la investigación argumentando que los documentos no estaban muy bien redactados. Habrá que ver ahora qué tipo de irregularidades se investigan en la Junta de Agua Potable.

Parques. El que reapareció en la vida pública de Mazatlán, al menos por video, es el alcalde de Mazatlán, el también morenista, Luis Guillermo Benítez Torres. El munícipe presumió a través de un video publicado en las redes sociales, el avance de las obras que se realizan en la ciudad y las cuales, según su parecer, ayudarán a que Mazatlán se convierta en el mejor destino turístico del país.

Lo cierto es que la alerta sanitaria no ha detenido los trabajos de regeneración en Mazatlán y ya este muestra una imagen muy distinta a la que se tenía hace al menos dos años. Un puerto renovado que espera con ansias el regreso de los visitantes.

Preparativos. Los que ya están muy próximos en abrir, pero con ciertas restricciones y medidas sanitarias, son los hoteles, que se están preparando para recibir a huéspedes después del 15 de junio; pero los moteles seguirán cerrados, porque en estos lugares hay menos control de los accesos, y los cuartos son utilizados por diferentes personas durante el día. Está muy bien delimitado el plan de acción que deberán cumplir.

Preocupación. Uno de los sectores más golpeados por la pandemia ha sido el turístico, porque lleva tres meses cerrado, y se perdieron el mejor periodo para ellos: Semana Santa. En Altata ya tienen fecha para reactivarse, pero únicamente los fines de semana y con accesos controlados, para evitar aglomeraciones.

Pero los restauranteros de Altata están conscientes de que si no bajan los números de contagios, no podrán abrir a partir del 15 de junio, y con el servicio para llevar a penas alcanzan a vender el 3 por ciento de sus ventas normales.

El temor que tienen en este momento, mientras se preparan para la reactivación del puerto de Altata, es que al abrir vayan muchas personas y que no puedan controlar el acceso de visitantes y aplicar las medidas de prevención. Es mucha la incertidumbre que hay, pero ya quieren regresar a las actividades normales para recuperarse de las pérdidas que han tenido en los últimos tres meses.

Cambios. En plena pandemia de Covid-19, el gobernador Quirino Ordaz Coppel sorprendió con una serie de cambios en su administración, y reactiva a dos cuadros priistas que estaban en la banca desde hace un par de años.

El primer movimiento ocurrió en el Cobaes, donde Sandra Yudith Lara Díaz recibió el nombramiento como coordinadora ejecutiva de la zona 04 de la institución. La exdiputada priista Maribel Chollet Morán renunció a la dirección del Instituto Sinaloense de Acuicultura y Pesca (Isapesca), y fue nombrada directora de Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

El movimiento más reciente ocurrió ayer: Sergio Torres Félix, secretario de Pesca y Acuicultura, le tomó protesta a Leticia Serrano Sainz como nueva titular de Isapesca. Trascendió que en los siguientes días habrá más cambios en el Gobierno del Estado de funcionarios de segundo y hasta primer nivel.