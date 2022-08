En Guamúchil los baches son invencibles

Donde al parecer están trabajando demasiado rápido es en el departamento de Obras Públicas que dirige Ricardo Cruz Rocha en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, porque una gran parte de los trabajos de bacheo que se están haciendo, en muy poco tiempo iniciaron a presentar fallas, sin duda es entendible que tengan el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito de la sociedad con prontitud; sin embargo, así de rápido como arreglaron el problema de algunas calles, es también así de luego que estas reparaciones ya lucen con algunos hoyos bastante pronunciados, por ende será necesario que dentro de poco den mantenimiento a estas áreas. Lo que representa una nueva inversión a corto plazo.

Bastante apagado ha estado el departamento de Economía en Angostura, entre Mocorito y este municipio podrían competir en cuanto a los pocos proyectos que han encabezado estas áreas; sin embargo, en el pueblo mágico, la economía suele ser más fructífera que en el municipio costero, ya que este es el destino favorito de los turistas durante la temporada vacacional o fines de semana, por lo que sin esforzarse mucho, Mocorito tendrá una derrama económica favorable, pero esto no sucede en Angostura, un municipio que no recibe tanta atención de vacacionistas, y por ende el comercio no se ve tan beneficiado, por tal motivo es una gran tarea la que tiene que realizar el departamento de Economía que dirige Sergio Reyes, para sacar a flote el desarrollo económico de Angostura.

De noche está pasando la celebración de Bomberos en Mocorito, mientras que en Guamúchil se han llevado a cabo increíbles eventos en lo que se ha reconocido la noble labor de el cuerpo de Bomberos y en Angostura se espera una gran celebración. En Mocorito poco se sabe, este departamento se ha visto bastante apagado, así como también las autoridades municipales han estado un tanto ausentes en este tema. Cuando este es un organismo de gran relevancia para la sociedad.

Las obras públicas ambiciosas en Mocorito durante este trienio han sido escasas, es un municipio que se distingue por estar a la vanguardia, con proyectos novedosos, pero en los últimos meses se ha visto un poco estancado, con solo proyectos de reparación de baches y desazolves, que sin duda son de prioridad. En cuanto a Angostura se encuentra trabajando en un gran malecón para el puerto de La Reforma, y en Guamúchil esperan concretar un proyecto similar al del pueblo mágico. Por lo que respecta a Mocorito no se ha sabido ninguna novedad, sin duda esto es algo bastante riesgoso porque este municipio tiene la gran ventaja de ser mágico y llamar la atención de los turistas, pero las obras se están quedando atrás en comparación con el resto de los municipios de la región.