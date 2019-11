En Mazatlán se gobierna en la simulación, corrupción y nepotismo

¿Juicio político?. El informe de la Sindica Procuradora Elsa Bojórquez marcó la pauta. La Presidenta del Congreso del Estado Graciela Domínguez lo vivió, lo escucho y no solo eso lo enriqueció con las expresiones de los militantes y simpatizantes de Morena en Mazatlán que demandaron “juicio político”. Si lo dicho ayer en el informe de la Sindica no es suficiente para la líder de Morena en el Congreso y se decida instaurar “juicio político” al Alcalde Luis Guillermo Benítez, entonces no sabemos que más esperan. Ahí presentes varios de los diputados locales, que en sus manos está resolver de tajo las graves irregularidades que se están cometiendo a nombre de la “4T en Mazatlán. Pero alejada y muy alejada de los preceptos que se abanderan; “No robar y no mentir”. Y del decálogo destacado por el Presidente López Obrador. En Mazatlán se gobierna con amiguismos, interés personal, nepotismo insultante. Se engaña al pueblo. Se aprovechan de los dineros del pueblo. Y un gobierno que despidió a los compañeros de campaña, de ideología, del proyecto de Nación que los aglutinó, para ser sustituidos por otros de partidos opositores que ahora “son los de confianza del Alcalde”. Como dijera ayer Elsa Bojórquez; “Las promesas de campaña se perdieron entre las calles de las colonias...Se las llevó el viento”. Y recordó que en campaña el Químico decía que Elsa Bojórquez la Sindica me vigilará para evitar que no me desvíe. Hoy en un año de administración la Sindica ha sido acotada en sus funciones, limitada en sus recursos, presionada y en ocasiones hostigada. El informe de la Sindica Procuradora fue un resumen de las graves irregularidades que ha cometido la actual administración. Alejada de lo que es el cambio que se prometió en la 4T. Bojórquez aclaró que ella no es enemiga del Alcalde. Al contrario lo invitó a reconsiderar su actitud. A que juntos recompongan el camino. “Aquí está mi mano”, dijo en el evento realizado en el Salón El Mirador repleto de personas que siguieron puntualmente las expresiones de la Sindica.

“No esta sola”. Decenas de militantes y simpatizantes de Morena acudieron al informe de la Sindica Procuradora. Ahí le expresaron su apoyo; “No está sola...No está sola”. Y cuando mencionaron la presencia del Secretario del Ayuntamiento José de Jesús Flores en representación del Alcalde, los gritos retumbaron en todo el salón; “Traidores...Corruptos”. En el evento acudieron diputados locales. Y se notó la ausencia del Senador Rubén Rocha. Tampoco asistió la senadora Imelda Castro. Los militantes de Morena que acudieron ayer al evento de la Sindica, son activos de ese partido en Mazatlán. Son quienes realizaron campaña en el 2018. Son los que llevaron a la Presidencia Municipal a Luis Guillermo Benítez. Eran amigos del Alcalde. Pero ahora muchos de ellos fueron despedidos del Ayuntamiento y acusados banalmente por el Alcalde de “perdida de confianza”. Sin argumentos, ni denuncia formal. Y encima de haber sido despedidos, han resultado insultados por el Alcalde. Hay quienes dentro de Morena le apuestan a que el Congreso del Estado, sus compañeros de partido que tienen mayoría, atiendan el reclamo de los mazatlecos. Juicio político al que consideran traidor y corrupto con nombre y apellido Luis Guillermo Benítez. Y todos ellos están dispuestos a hacer lo que les corresponde.