En México centro de servicio global de Swiss Re, sus jornadas y reto digital y la apuesta a big data

* Mejora regulatoria en vilo por Cofece y confusión con propuesta de Larios; pospone SCJN falló en lío Sanborns vs Von Dutch; llegan a 4 mil mdd bonos del Naicm.

ASÍ COMO LOS bancos se pertrechan para competir en lo que son los servicios financieros por Internet, también las aseguradoras visualizan ahí grandes oportunidades y acechanzas.

Los actores protagónicos de la red bien podrían convertirse pronto en las plataformas de venta de seguros, sustituyendo a los agentes como ha sucedido en el turismo.



Como otras compañías atentas al fenómeno disruptivo, la reaseguradora Swiss Re que comanda Francisco Díaz Rosete está más que preparada para apoyar a sus clientes, o sea las aseguradoras.



De hecho “El Camino Digital en Seguros” será el tema nodal de sus jornadas que realiza desde hace 15 años esta firma y que arrancan el próximo miércoles.



Swiss Re es la segunda reaseguradora del orbe. Con más de 150 años y encabezado por Christian Mumenthaler y específicamente en reaseguros por Moses Ojeisekhoba tiene oficinas en 40 países.



Sus reservas para siniestros son de 300 mil millones de dólares.



A México llegó en 1973 y hoy somos su mercado global 15 y el más importante de AL.



Visualiza grandes oportunidades aquí por la baja penetración del seguro. De ahí que desde hace 5 años crezca a dígito alto, más que los miembros de la AMIS de Manuel Escobedo.



Entre sus clientes están la mayoría de las 20 aseguradoras grandes del país y algunas como Metlife de Sofía Belmar, mediante una póliza global.



Más allá de los últimos siniestros que son cubiertos por el Fonden que tiene reservas por más de 5 mil millones de pesos, digamos que los incidentes con impacto para las aseguradoras son contados. Un ejemplo más o menos reciente es el complejo Pajaritos de Pemex que dirige José Antonio González Anaya.



De las preocupaciones que hoy afectan a las reaseguradoras son los altos costos médicos de algunos tratamientos y el elevado índice de robo de autos por encima del nivel de la última década.



Ello impacta en la rentabilidad y muchas compañías deben replantear las estrategias en sus distintos negocios.



Otro desafío es la diversificación de las firmas de seguros en el orbe, lo que aumenta su rentabilidad. Con ello tienen menor necesidad del soporte financiero que aportan las reaseguradoras.



Claro que éstas no tienen los brazos cruzados y justo la tecnología se convierte en una herramienta para ofrecer otros servicios como el “big data” que ayudan a su clientela a los cálculos predictivos.



Aquí muchas aseguradoras pequeñas requieren de ese soporte que ofrece Swiss Re.



Esta reaseguradora ya tiene en México 200 empleados y va a crecer más pues se eligió al país para ubicar un centro de servicio que dará soporte a EU, Canadá y AL.



Será el tercero de la firma en el mundo. Los otros están en India y Eslovaquia. Ahí se ofrecerán servicios contables y administrativos, apoyo postventa y análisis financiero.

Otra evidencia de que México para Swiss Re es uno de sus mercados estratégicos.



* * *

AYER Cofece de Alejandra Palacios volvió a generar polémica al dar a conocer su opinión al Senado para que se ajuste una iniciativa que modifica la Ley de Mejora Regulatoria. Considera que algunos puntos vulneran su autonomía. En el gobierno de Enrique Peña Nieto ya se anticipaba algo así. En junio Cofece manifestó su interés de dar su punto de vista. Algunos funcionarios de esa comisión criticaron por ahí el proyecto. Pasaron 3 meses para que se emitiera algo. En total 10 fojas que parece ya no consideraron la última versión de Cofemer de Mario Emilio Gutiérrez que ya había retomado algunos argumentos de la instancia antimonopólica. En el ínter el senador Héctor Larios presentó su versión y para ello retomó un borrador de Cofemer. Se asegura que fue sobre éste en el que trabajó Cofece. Ahora el problema es que se corre el riesgo de retrasar más esta iniciativa nodal para reducir la tramitología que hay en todos los órdenes de gobierno. Los detractores van a aprovechar. Además se considera que sus argumentos son débiles y orientados a mantener su coto de poder, sin entender la necesidad de situar a México en parámetros internacionales y eliminar trabas que afectan al ciudadano de pie todos los días.



* * *

AL FINAL LA SCJN pospuso ayer la discusión del lío entre Sanborns que dirige Patrick Slim Domit vs la estadounidense Von Dutch representada por Óscar Garza. Dada la ausencia de uno de los ministros, será más adelante cuando se analice la propuesta de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien plantea que el afectado por una violación de marca debe comprobar el daño para acreditar la sanción. El tema ya llegó a Economía de Ildefonso Guajardo y hubo alarma por las negociaciones que en materia de propiedad industrial hay en el TLCAN.



* * *

TRAS DE QUE el martes finalizó el “road show” para la emisión de bonos del Nuevo Aeropuerto de la CDMX que comanda Federico Patiño, de bote pronto se realizó la oferta por 4 mil millones de dólares en EU, AL, Europa y Asia. El monto fue mayor al previsto y se suma a los 2 mil millones de dólares que se colocaron el año pasado. Se utilizó la figura de “bono verde”. Los líderes fueron Citibank, HSBC y el JP Morgan de Eduardo Cepeda. Coparticiparon BBVA y Santander de Marcos Martínez.