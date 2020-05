En México nos engañan AMLO y López-Gatell, coinciden la OMS y el IHME

Nos están engañando. El Gobierno Federal está jugando con la vida de los mexicanos. No lo decimos nosotros, lo dicen los que saben. La Organización Mundial de la Salud dio a conocer que en México no se sabe con exactitud cuántas personas están contagiadas por coronavirus. Y lo peor, no saben en realidad cuántas personas han muerto. Antes de apresurar el reinicio de las actividades, la OMS advierte que primero se tienen que preguntar: ¿está controlada la pandemia?, ¿podemos detectar los casos? y ¿el sistema de salud puede hacer frente a un rebrote? La tasa de pruebas en México está entre las más bajas de América Latina, con alrededor de mil 200 pruebas por cada millón de habitantes, de acuerdo a cifras oficiales. La OMS señaló que México es de los países que realizan un menor número de pruebas, y ese espectro de falla implicaría que varios infectados no fueron atendidos y regresaron a sus casas, donde podrían haber contagiado a otros, sobre todo a sus familiares. Pero no solamente la OMS pone en duda la forma en que México está combatiendo la pandemia y cuestiona que termine el confinamiento, también el Instituto de Medición y Evaluación de la Salud (IHME), de la Universidad de Washington, advirtió que “aflojar las medidas de distanciamiento social” podrían prolongar la pandemia y provocar un mayor número de muertes. Además del riesgo de una nueva segunda ola de contagios. La IHME presentó las primeras proyecciones de la pandemia en México. Se evaluaron siete estados. Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco. En tan solo estos siete estados, la pandemia podría provocar la muerte de seis mil 859 personas para este 4 de agosto. Y el IHME coincide con la OMS cuando destaca que las muestras en México son extremadamente bajas, por lo que es probable que falten muchos casos por registrar. Aseguran que México se encuentra en las fases más tempranas de la epidemia y no tiene sentido “ aflojar las medidas de distanciamiento social, cuando aún no se llegó al pico de contagios”. Pero aún con estos datos, en México nos siguen engañando y nos intentan tratar como si todos fuéramos unos enfermos mentales.

Podríamos lamentarlo. Las opiniones son encontradas. Unos a favor, otros en contra; y los menos se preguntan: ¿qué aporta para el combate a la pandemia la ley seca? Incluso hasta hay quienes puedan comparar que en Nayarit el gobernador, Antonio Echeverría, también decidió dar por concluida la ley seca. El problema de fondo es que Sinaloa está entre los estados con mayor número de contagios. Y con uno de los índices más elevados de letalidad. Eso es lo que nos hace diferentes a Nayarit. También a Durango, a Chihuahua y Sonora, que son los estados vecinos de Sinaloa. A la reapertura de los centros expendedores de cerveza le sobrevinieron operativos de clausura, porque sencillamente la gente se desbordó y no pudieron ser controladas. La realidad nos golpea el rostro.

Irresponsable. El domingo pasado, el alcalde Luis Guillermo Benítez abandonó bajo su cuenta y riesgo el hospital. Como es sabido, dio positivo al coronavirus. Se internó en el Hospital La Marina. Y, de acuerdo a informes extraoficiales, se dijo que dejó el hospital y se fue a su casa a “seguir aislado”. Y todavía comentan que llevaba algunos síntomas. El caso es que hoy se dijo que reaparecería en público. De ese tamaño la irresponsabilidad. De ese tamaño el importamadrismo de provocar más contagios y, claro está, poner en riesgo la vida de las personas. Hay protocolos que se deben respetar.