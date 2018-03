En Nayarit aseguraron propiedades del exgobernador

En Nayarit comenzaron. ¿En Sinaloa cuándo? Cinco propiedades le fueron aseguradas al exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval. Se le acusa de enriquecimiento ilícito, uso indebido de funciones y daño a la hacienda pública. Lo cierto es que la Fiscalía General de Nayarit se tardó. Los abusos cometidos por el exgobernador eran secreto a voces. Entre las propiedades aseguradas está un rancho. Y todavía puede haber más. Y mientras eso sucede en Nayarit, acá en Sinaloa el tiempo pareciera ser el mayor cómplice del exgobernador Mario López Valdez y sus principales colaboradores señalados ya de desvíos millonarios. Ya la Auditoría Superior de Sinaloa encontró responsables a exfuncionarios malovistas. Ya la Secretaría de Transparencia decretó algunas sanciones. Pero nada se sabe de cómo van las cosas en la Fiscalía General de Sinaloa y lo que es peor, se desconoce si los fraudeadores ya regresaron el dinero que se sabe desviaron. Los sinaloenses están en espera de que la impunidad no impere. Porque junto a la impunidad, la corrupción son los dos temas que más lastiman a los mexicanos. Para nadie es secreto los “nuevos ricos” que surgieron en Los Mochis con la administración malovista. Para nadie es secreto como se opero en el manejo de los dineros. La administración quirinista pudo constatar que en cada área que se revisaba, brotaba pus. No hay área del gobierno malovista que se salve. El haber “esfumado” los dineros de los trabajadores que eran el Fondo de Retiro, no tiene nombre. La Fiscalía General de Sinaloa a cargo de Juan José Ríos tiene un pendiente muy grande con los sinaloenses. De no resolver en el caso de los malovistas. De no resolver y aclarar los hechos que han conmovido a Sinaloa, estarán abonando a la impunidad.

Privilegiar el diálogo. El caso de los vendedores de la Glorieta Sánchez Taboada se dejó crecer. No debió de haber llegado al extremo de utilizar a la policía. Mucho menos a detener a los cuatro vendedores que se reinstalaron a la orilla de la Avenida del Mar. De acuerdo a los datos oficiales, son sólo cuatro los vendedores que se resisten en reubicarse. Son cuatro familias que están en todo se derecho de exigir una sola cosa: Trabajar. Al darse la remodelación de la zona conocida como la Glorieta del Clavadista, se iniciaron una serie de pláticas para convencer a los vendedores a una reubicación. Hoy la mayoría están ubicados dentro de la explanada de la Sánchez Taboada. Los vendedores saben que las condiciones en que operaban a un lado de la Avenida no eran las adecuadas...Y tampoco la higiene. Por largos meses se organizaron pláticas. Y la autoridad municipal no logró convencer a cuatro de los vendedores. ¿Qué falló?. No sabemos. Pero algo falló de tal forma que hoy el problema se convirtió en una crisis para el gobierno municipal que encabeza el alcalde sustituto Joel Bouciéguez. Todavía hay tiempo para recomponer la situación. El diálogo y la negociación jamás deben de agotarse. Es necesario que surja un acuerdo que beneficie a las partes en pugna. Porque no se puede estar utilizando a la policía cada vez que cuatro vendedores aparezcan e instalen sus vendimias en la Sánchez Taboada.

Temor. La transformación del Faro de Mazatlán, contempla la instalación de un mirador de cristal. Pero el temor lo relacionan con lo sucedido en el tiburonario. ¿Quien garantizará la seguridad?