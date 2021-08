En San Blas arremetieron contra la alcaldesa Nubia Ramos, luego de quedarse sin agua

El corte. A los panistas de Ahome que querían la cabeza del presidente estatal Juan Carlos Estrada Vega por los pésimos resultados del pasado 6 de junio se les hizo. Estrada Vega pronto dejará esa responsabilidad, ya que fue el acuerdo de la dirigencia nacional de Marko Cortés. Y aquí como en otros estados la próxima líder va a ser una mujer. Dicen que la gente del presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, brincaron de gusto por la decisión. Sin embargo, es posible que la quema también le llegue a Aguilar porque los resultados en el municipio fueron desastrosos aun siendo él candidato a la diputación local.

Ya se sabrá. Como nunca en su mandato, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, se había dejado ver tan seguido en actos públicos. Un día sí y el otro también. Algunos dicen que tanta exposición pública es signo de la añoranza del poder anticipada y para tratar de lavar su imagen ante los ahomenses. El plan lo tiene trazado: algunos equipos no los entregó ni unas obras las empezó antes para hacerlo en los últimos días de su gobierno con el fin de abrir la percepción de que dio resultados. Además, aprovecha el escenario para dar el mensaje a conveniencia. Por ejemplo, ayer salió con que va a dejar las finanzas sanas a la próxima administración de Gerardo Vargas Landeros. Chapman asegura que esto es así porque hizo buen uso de los recursos públicos, en lo que no coinciden algunos. Pero ya se sabrá cuando llegue Vargas Landeros y su gente si es que estos no le sirven de tapadera.

Querencia. Como prueba de que ya para irse Chapman se está dando “baños de pueblo” es que ahora le agarró un amor por el Valle del Carrizo cuando su ausencia fue por lo que se distinguió durante su mandato. Ya hasta asistió a un cambio de comisariado ejidal en el Poblado 6 y ayer volvió para poner en marcha los trabajos de ampliación de agua potable en el Poblado 7 y de drenaje sanitario en Bacorehuis. Quiere adornar su salida con los carricenses que desdeñó una y otra vez. Y cuando fue lo hizo a regañadientes por presión ciudadana.

Ya basta. Por cierto, los vecinos de El Carrizo se tuvieron que poner fuertes de nuevo para perfilar una solución a lo que quedó a medias de las obras de drenaje pluvial que se hicieron por su exigencia tras la inundación del 2018 en el que perdieron todas sus pertenencias. Ayer, el director de Obras y Servicios Públicos de Ahome, Rael Rivera, se reunió con el jefe del Distrito de Riego, Justo Antelo, los líderes de los módulos y los vecinos para acordar aparte de dejar libre el canal de desagüe tras quitar el tapón, construir una bayoneta que cruce las tierras hasta el dren. Es decir, el agua va a tener en esa zona dos salidas. El viernes amarran el acuerdo en una reunión. Así, el líder ejidal Ramón Leyva se quedó solo. Por lo pronto, no va a poder poner de nuevo el acceso a sus tierras (el tapón), lo que ordenó quitar Antelo por la presión ciudadana y lo que no quería hacer el presidente del Módulo de Riego número 1, Sergio Reyes, por temor, dicen, al líder ejidal.

Aclarando amanece. Por algo que ocurrió o solo por precaución, el delegado de la Secretaría de Bienestar en Ahome, Arturo Velázquez Benítez, está precisando a todos que la labor del personal de la dependencia, entre ellos los servidores de la nación, es completamente gratuita. Es decir, que cualquier trámite no tiene costo. Incluso, invita a que si a alguien le piden dinero que lo denuncien.

Ya empezaron. Los sanblaseños le echan hasta para tamales a la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos. Y es que se quedaron sin agua, ya que tras el corte de la luz por falta de pago el generador de energía que instalaron en la planta “tronó”. Lo dicho: al gerente general de la Japaf, Javier Soliz, le duró muy poco el gusto del remedio.