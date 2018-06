Más denuncias. En San Ignacio, el ambiente electoral se empieza a enrarecer. Ayer, el abanderado del Partido Verde Ecologista de México, Iván Ernesto Báez Martínez, a la presidencia municipal de San Ignacio denunció la violencia política de la cual ha sido objeto la campaña en este proceso electoral. El equipo de campaña del aspirante reportó el robo y destrucción de todo su material de campaña, especialmente en las comunidades de Estación Dimas, Duranguito y Barras de Piaxtla. La denuncia la hará oficial este lunes.

Otro cierre. El último candidato presidencial en visitar nuestro estado será Andrés Manuel López Obrador, quien hará una visita relámpago a Culiacán este martes para encabezar el cierre de campaña en Sinaloa, que será por la avenida Álvaro Obregón, donde estiman que miles de simpatizantes acudan a despedir al tabasqueño de su tercera campaña presidencial, en un escenario totalmente diferente a las últimas dos elecciones (2006 y 2012), donde ha quedado en segundo lugar. Durante el mitin, le tomará protesta a la estructura que será la encargada de defender el voto el día de la jornada electoral, y dará el último impulso a los candidatos sinaloenses, en busca de ganar su primera elección de su corta historia en la entidad. En cuanto termine el evento, que está programado a iniciar a las 10:30 horas, se trasladará al aeropuerto para acudir a otro estado a realizar otro cierre de campaña. Restan 10 días de campaña y 13 para el día de la elección, que será histórica porque será la primera concurrente en la entidad, donde los sinaloenses votarán para elegir al próximo presidente de la República, senadores, diputados federales, alcaldes, síndicos procuradores, regidores y legisladores locales. La elección no está decidida, y puede haber muchas sorpresas y resultados muy cerrados.

Destapa pasiones. El debate en el municipio de Concordia organizado por el IEES provocó un destape de pasiones. Quienes asistieron al debate pudieron darse cuenta de que las grandes ausentes fueron la candidata por la coalición Por Sinaloa al Frente, Abbygail Garzón, y del Partido Sinaloense Independiente, Teresa Ontiveros. Sin motivo aparente, decidieron no asistir, ya que en sus redes sociales no subieron posicionamiento alguno. Previo al inicio, los simpatizantes del exalcalde Felipe Garzón López, por la alianza Juntos por México, decidieron ocupar los lugares que estaban asignados a los simpatizantes de Abbygail Garzón, pero enseguida tomó el micrófono la aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, Carmen Reyes, quien pidió a las autoridades electorales locales intervenir y no permitir esta acción, y fue así como los militantes de Garzón tuvieron que colocarse en el lugar asignado para su candidato.

Durante este ejercicio, los dos candidatos presentes hicieron algunas propuestas entre señalamientos de corrupción al candidato Felipe Garzón y de la nula atención al tema de los desplazados por la violencia en el municipio que, a decir de Carmen Reyes, no fueron atendidos en tiempo y forma por quien hoy busca una reelección.

Recuento de daños. El huracán Bud se disipó, y dejó lluvias ligeras en Sinaloa y un clima agradable por un par de días, pero a su paso provocó algunas afectaciones, cuyos daños aún no han sido cuantificados, por lo que se iniciará una evaluación para determinar si se puede acceder a recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden) para municipios como Navolato, Culiacán y Elota.