En Sinaloa, los contrapesos a Morena están ausentes y sin estrategia

¿Dónde están los contrapesos? Los partidos políticos ausentes. Los liderazgos de organizaciones y de grupos igual. En Sinaloa, las autoridades surgidas de Morena parecieran que van por la libre. Error tras error. Escándalo tras escándalo. Tanto de quienes están al frente de los ayuntamientos de Mazatlán, Culiacán, Ahome y Guasave. De los diputados de Morena que son mayoría en el Congreso del Estado. Todos incurren en violaciones a la ley y no aparecen los partidos políticos ni nadie que los señale y sostenga de cara a la ciudadanía las ilegalidades en las que han incurrido y siguen haciéndolo. Que se sepa, no existe una agenda puntual de los dirigentes Jesús Valdez, del PRI; Sebastián Zamudio, del PAN, y Audómar Ahumada, del PRD, para fijar postura en los escándalos en los que han incurrido tanto alcaldes como diputados. Las ausencias de las dirigencias de partidos en los asuntos que han puesto contra la pared a las autoridades emanadas de Morena les brindan sin quererlo la oportunidad de seguir cometiendo excesos y violando la ley. Hasta hoy, los alcaldes de Ahome, Culiacán y Mazatlán por sus propias acciones han demostrado ante los ciudadanos que se equivocaron al elegirlos a ellos de “rebote”. Y en el caso de los diputados locales también. Pero ni el PRI, ni el PAN ni el PRD pueden apostarle al desgaste natural de los alcaldes y diputados de Morena. Tienen que tener una estrategia para aspirar a recuperar las plazas perdidas. Pero se percibe que no la estrategia, también está ausente.

En lo oscurito. En cabildo. En una sesión en la que evidentemente se buscó que los medios de comunicación no estuvieran, se les anunció a los regidores el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2018-2021. El vocero utilizado por el alcalde Luis Guillermo Benítez fue David González Torrentera, quien dio a conocer el documento del PMD. Sería interesante conocer por qué el alcalde decidió dar a conocer en los oscurito su plan de gobierno. Esperemos que no sea porque su administración se está cayendo. Así como se cayó la página oficial del gobierno de Mazatlán, que ayer al ser consultada estaba en blanco.

Se acabó. La Semana de la Moto llegó a su fin. No fue tan concurrida como las anteriores. ¿Por qué? Pues porque el alcalde Luis Guillermo Benítez le metió ruido al declarar que podría ser cancelada. Luego, que el Ayuntamiento estaría dispuesto a organizarla. Al final, los dos grupos que pelean la titularidad del Motoclub Mazatlán se quedaron con la organización. Pero quien tiene un dedo de frente sabe que los viajes se planean con tiempo. Y con fechas claras y precisas del evento al que desean acudir. Pero bueno. La Semana de la Moto terminó entre buenas y malas opiniones. Los accidentes al por mayor que se registraron por los excesos de los motociclistas y una notoria falta de organización. Si Mazatlán aspira a mantener su buena imagen, algo se tendrá que hacer para rescatar la esencia de la Semana de la Moto.

Las demandas que vienen. El acuerdo tomado en el Congreso del Estado para relevar al magistrado Héctor Torres Ulloa tendrá una nueva etapa de presentación de recursos. Como está probado, los diputados de Morena sin contar con el quórum establecido, acordaron la destitución del magistrado. El asunto no solo volverá a poner en el tema de la discusión al Congreso, sino que pudiera dar a luz un entramado oscuro entre el Congreso a algunos magistrados encabezados por Enrique Inzunza Cázares.