En Sinaloa no forzarán a nadie para el retorno a escuelas, los padres deciden

Ni obligado, ni forzado. El regreso a las escuelas es un tema que preocupa. Y no se debe forzar. Mucho menos obligar para que los niños acudan a clases presenciales. Todo, absolutamente todo deberá de estar sujeto a las condiciones en que se encuentre la pandemia. Cuando el Gobierno anuncie el retorno a las escuelas, los padres de familia deberán de tomar una decisión. El hecho de que el presidente López Obrador diga que el regreso a clases será “llueve o truene”, es otra más de sus irresponsabilidades. Y lo declarado ayer por López-Gatell de que el retorno a las escuelas se dará aunque haya semáforo rojo, es la prueba de la irresponsabilidad de cómo el Gobierno ha manejado la pandemia en el país y que a la fecha ha costado 243 mil 165 muertos. En Sinaloa, como en otros estados del país, las condiciones no están para exponer a nuestros hijos al contagio por Covid-19. El gobernador Quirino Ordaz Coppel, en sintonía con el Gobierno Federal, dijo que se dará el regreso a clases presenciales. Pero dejó abierta la puerta para que sean los padres de familia quienes decidan. Son muchos los factores en contra del retorno a las escuelas. El abandono en el que se encuentran las instalaciones escolares. La falta de equipamiento para los controles sanitarios. Y lo más importante, la presencia del virus que en esta tercera ola se ha mostrado más agresivo y letal.

Delgado, con los electos. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, se reunió con alcaldes y diputados electos de Sinaloa. Al lado del gobernador electo, Rubén Rocha Moya, Delgado los convocó a aprovechar la oportunidad de hacer historia en Sinaloa. Todo iba bien hasta que tocó el tema de la elección en el estado, en la que, dijo, “se tuvieron resultados muy favorables”. Mario Delgado, Rocha Moya y todos los electos lo saben, y lo saben bien. Cómo se dio el triunfo electoral y quiénes son los que participaron para incidir en el voto a favor de Morena. Eso nadie lo puede borrar. Por lo demás, tanto Delgado como Rocha Moya ya saben cómo se las gastan algunos alcaldes que fueron beneficiados con la reelección. Que los principios que abandera Morena: “No mentir, no robar y no traicionar”, están también presentes. Y si no, que les pregunten a muchos morenistas de Mazatlán.

Al alimón. Muchos ni si quiera se lo imaginaron. Al contrario, le apostaban a un escenario de confrontación. Pues se equivocaron. En términos taurinos, la conducción en la entrega-recepción del Gobierno Estatal se está dando “Al alimón”. Ambos gobernadores, el de hecho, Quirino Ordaz Coppel, y el electo, Rubén Rocha Moya, están conduciendo un proceso que al menos hasta hoy, no tiene comparación con ninguno que se tenga memoria. Hay varios factores que se suman para que el cambio se dé manera tranquila y transparente. Ordaz Coppel y Rocha Moya se conocen muy bien. Ambos tienen bastante claras sus formas y manera de actuar.

El gabinete que viene. Al diputado Feliciano Castro, más de alguno lo colocaba como parte del próximo gabinete estatal. Ahora ya se sabe que será el líder del Congreso del Estado. Que no es cosa menor. Esta el caso del aún presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Sinaloa, Enrique Inzunza, que, se asegura, será el próximo secretario general de Gobierno. Sabrá Rocha Moya el affaire que se dio con una jueza. Rocha Moya ya dijo que para mediados de septiembre dará a conocer nombres de quiénes conformarán su gabinete.

