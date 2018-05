En Sinaloa, ¿quién detendrá a López Obrador?

La ola positiva de simpatizantes y seguidores que genera Andrés Manuel López Obrador en los estados del norte del país solo alcanzará a mojar hasta sus candidatos al Senado de la República, difícilmente bajaría a las diputaciones federales y locales.



En el caso particular de Sinaloa, el handicap que representa el candidato presidencial de Morena le alcanzaría a llegar a la fórmula al Senado y alguna brisa mojaría en la zona de Guasave y un sector de la capital del estado.



Los análisis dentro del mismo war room priista son que en Sinaloa la fuerza de López Obrador más que de seguidores seguros es de percepción, lo cual quedaría demostrado el día de la votación. Al tiempo, como dice el clásico.



Lo que es innegable es que existe una irritación contra el gobierno priista de Enrique Peña nieto, pero habría que ver el comportamiento del voto duro del PRI.



A nivel local, el PRI le apuesta en gran medida a lo que haga cada candidato para presidente municipal y legisladores locales. Así como candidatos a diputados federales que serían los que detendrían el crecimiento de López Obrador y llevarían votos a Pepe Meade.



Otro que se considera de los aciertos de la actual campaña fue permitir la reelección de Jesús Valdés por la alcaldía de Culiacán, Fernando Pucheta por Mazatlán y Álvaro Ruelas por Ahome. Nos adelantan que todos ellos salieron muy bien evaluados de cara al proceso electoral y tienen amplias posibilidades de triunfo.



Elecciones. Con todo lo anterior llegamos a la conclusión que la campaña de José Antonio Meade tiene posibilidades de crecimiento desde abajo hacia arriba, en resumen, serán los candidatos locales los que le generen votos al abanderado presidencial priista.



Recordemos que en la pasada elección presidencial fue Enrique Peña Nieto el que generaba las simpatías y la fuerza venia de arriba hacia abajo, lo contrario al caso de Pepe Meade.



En pasadas entregas señalábamos que el anterior debate presidencial era el primer examen del candidato José Antonio Meade, ahora podemos asegurar que tendrá una segunda oportunidad con el siguiente debate; de no aprobarlo, estaría fuera del examen final el primero de julio.



Para ser más directos: o sale con todo a ganar el próximo debate o quedaría completamente fuera de la pelea. No habrá mañana para Pepe Meade, debe dejar de ser tan técnico, debatir fuerte y sin miedo, no hay margen de error. Así que muy atentos.



Campañas. Los golpes por populismo, amnistía y expropiación de empresas le han pegado durísimo a la campaña del abanderado de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a tal grado de que mantiene una fuerte tensión en el cuarto de campaña.



Los temas de populismo y amnistía a delincuentes los ha capoteado más o menos bien López Obrador y su equipo, al afirmar que es guerra sucia de la mafia del poder. Pero lo que cimbró al candidato y primer círculo fueron las declaraciones del cofundador de Morena Paco Ignacio Taibo II, quien proponía expropiar a las empresas que chantajearan a Andrés Manuel.



Nos dicen que pegaron tanto las declaraciones de expropiar empresas que hasta buscan mandar de vacaciones fuera del país a Paco Taibo para bajar la presión, así que no le extrañe que el escritor vaya a presentar algún libro en el extranjero próximamente.



No fueron cosa menor las declaraciones del escritor morenista, son tan fuertes que encendieron las alarmas en el sector empresarial: “Si ese mismo día, a esa misma hora, no estamos 2 o 3 millones de mexicanos en la calle diciendo: ‘Si te quieren chantajear, Andrés, exprópialos’”. Muy atentos que le queda cuerda a esta historia.



Memoria política. “El supremo arte de la guerra es doblegar al enemigo sin luchar”, Sun Tzu.