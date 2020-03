En alerta. El próximo 17 de marzo regresará a Mazatlán el crucero turístico Royal Princess, que permaneció anclado en el puerto de Los Ángeles, después de que sospechara de casos de coronavirus. Los resultados de la prueba del covid-19, que se realizó a un miembro de la tripulación y dos invitados desembarcados, fueron negativos, según informó ayer el secretario de Turismo en el Estado, Óscar Pérez Barros. En tanto, la actividad turística en Mazatlán permanece sin cambios y tranquila, y las autoridades marítimas sostienen que se están implementando las acciones sanitarias recomendadas para evitar que el coronavirus pueda entrar por la zona de desembarco.

Covid-19. El miedo por la presencia del coronavirus en Culiacán ha pasado. Aunque hay muchas medidas de higiene que se han tomado a raíz de que se anunció que se confirmó el primer caso en esta ciudad, quien se mantenía en aislamiento en un hotel del sector Tres Ríos. Sin embargo, ya fue dado de alta por la Secretaría de Salud de Sinaloa, porque la última prueba que le realizaron arrojó que está libre de la enfermedad, sin posibilidad de contagio, por lo que pudo viajar a su ciudad de origen. Esto da tranquilidad a los habitantes de la capital sinaloense, pero es muy importante no bajar la guardia, para evitar futuros contagios, porque esta enfermedad llegó para quedarse en México. Aunque no ha sido tan fuerte como la influenza AH1N1, que dejó muchos infectados y defunciones en todo el país, pero las medidas de prevención son las mismas que con el coronavirus, y que siempre se deben implementar, aunque no haya riesgo de una pandemia.

Cachito. Para quienes quieran participar en la rifa del avión presidencial, la buena noticia es que los cachitos ya están a la venta en Sinaloa, con un valor de 500 pesos; y la serie completa, 10 mil pesos. En un golpe de suerte, hasta puede resultar ganador, pero no recibirá el avión como premio, sino dinero, según la estrategia que explicó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido muy criticado por usar este tema para desviar la atención de asuntos polémicos que ocurren en el país, como los feminicidios, el paro nacional y las manifestaciones de mujeres, por mencionar solo algunos. Pero si usted es de las personas que está de acuerdo con la rifa y quiere gastar su dinero en cachitos de lotería, ya puede participar en este sorteo, que será el 15 de Septiembre próximo, y hasta puede dar el “Grito” de felicidad. Así las cosas con la Cuarta Transformación del país.

Ya hay acuerdos. Por fin, en Comunicaciones y Obras Públicas del Congreso del Estado se llegó a un acuerdo para dictaminar la reforma a la Ley de Obras Públicas, en la que destaca que Precasin únicamente podrá adjudicar obras para conservación y mantenimiento. Se hará un padrón de testigos sociales para que vigilen los procesos de licitaciones, y se regresan las facultades a las juntas de agua potable y se las quitan a Ceapas para que hagan obras. Todavía no hay fecha para que se reúna la Comisión, pero finalmente ya se tiene acuerdo entre los grupos parlamentarios para sacar este pendiente. Ahora únicamente les quedarán dos reformas pendientes por dictaminar: la Ley de la Auditoría Superior del Estado y la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa.

Desesperación. Está a punto de iniciar el proceso de trilla de maíz, y hay desesperación entre los productores sinaloenses porque no hay respuesta del Gobierno federal para emitir las reglas de operación para comercialización de este grano. Ayer se realizó una reunión en el Salón Gobernadores del Palacio del Gobierno, donde el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, escuchó a los dirigentes de las asociaciones agrícolas para buscar juntos solución mediante Segalmex, a la falta de certeza en el precio del maíz, para lo cual se realizará un encuentro con el director general, Ignacio Ovalle, la semana entrante.