En aprietos el PRI y el PAN en Sinaloa

Los aprietos. El presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés, no dejó contentos del todo a los priistas de Ahome en la negociación que hizo con el PAN, a quien le cedió las candidaturas a las diputaciones locales por los distritos electorales 02 y 05, lo que consideran que es mucho si se le agrega la candidatura a la diputación federal. Con eso prácticamente a los panistas se les lanza un salvavidas para sobrevivir en detrimento del fortalecimiento del tricolor que le tocaron los otros dos distritos electorales, el 03 y 04. Incluso, ya hay voces priistas que pugnan por que el PAN compense la “generosidad” con que la dirigencia nacional y estatal los trataron. Y una de esas es que vayan con un candidato común a la alcaldía, pero designado por el PRI. Quienes conocen la reacción interna priista tras conocer las negociaciones llegan a la conclusión que a los panistas no les queda de otra más que “doblar las manos”.



En las mismas. La inconformidad no sólo es en los priistas de Ahome, sino que también entre los de El Fuerte y Choix, donde también se le cedió al PAN la candidatura a la diputación local por el Distrito Electoral 01. O sea, de cinco candidaturas a las diputaciones locales en el norte de Sinaloa ¡al PAN le tocaron tres! Por eso, los priistas de Ahome, El Fuerte y Choix andan como agua para chocolate. Los priistas de los alteños municipios están con los de Ahome: quieren ir con candidatos comunes a las alcaldías, pero que sean priistas porque de otro modo no le ven sentido la coalición por las otras posiciones aunque les haya tocado la diputación federal por el Distrito Electoral 04 que corresponde a Choix-El Fuerte y Guasave.



Lo dicho. Cuando se ventiló que el presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, podría optar por ir con candidatos comunes con otros partidos, entre ellos el que fuera a la alcaldía de Ahome, algunos lo desestimaron. Y más aquellos aspirantes a la candidatura de este municipio por ese partido. Incluso, ningunearon la posibilidad de que se haya mencionado que Cuen Ojeda considere al líder electricista Domingo “Mingo” Vázquez como uno de los perfiles que encaje en la negociación. Sin embargo, esos mismos se empezaron a preocupar de veras porque fue el propio Cuen Ojeda quien reveló que está abierto a ir con candidatos comunes con el PT, Movimiento Ciudadano, Morena, PAN, etc. Para dejarlo más en claro, el líder estatal pasista dijo que está en pláticas con los otros dirigentes, pero de no llegar a acuerdos irían solos.



Domados. Dicen que los consejeros de la Japama siguen como siempre: entreguistas. Pese a que los resultados de la auditoría son devastadores por el pésimo manejo de los recursos, aunque el alcalde Guillermo “Billy” Chapman lo haya magnificado, no tomaron decisiones firmes en la reunión del Consejo de Administración de la paramunicipal. Ni siquiera tocaron el punto de la permanencia o no de Guillermo Blake como gerente general de la paramunicipal. No necesitaban que ahí estuviera Chapman. La reunión fue maratónica, pero se habla que porque Blake y la tesorera Ana Ayala les ofrecieron un banquete de fin de año y eso que dicen que no hay recursos. No faltó quién dijera que con eso los domaron.



La falta. Nadie duda de que la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela, tiene la razón en su facultad de proponer a Cabildo al titular del Órgano Interno de Control. Sin embargo, hay voces que aseguran que perdió el rumbo para hacer valer su derecho. Al margen de que hay signos de que anda extraviada en lo de la controversia constitucional, algunos mencionan que incurrió en falta al proponer a Cabildo a Alan Rubio sin llevar a cabo el procedimiento adecuado. Nadie se enteró que haya lanzado la convocatoria para que participaran los interesados.