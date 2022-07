En aprietos la directora del IMAC

La directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura en Ahome, Gladys Gastélum, tiene su primera prueba de fuego: la rebelión de las trabajadoras de las bibliotecas del municipio. No se sabe hasta dónde puedan llegar, pero el personal de las bibliotecas ya empezaron a manifestar su inconformidad por el bajo salario que perciben. Es de 3 mil pesos a la quincena cuando ven que otros en la administración tienen un salario de primer mundo. La inquietud ya se la plantearon a Gastélum, pero no les ha dado respuesta.

La inconformidad de los vecinos del sector sur-oriente de la ciudad por la interrupción del servicio de agua potable el miércoles toda la tarde-noche sin previo aviso parece que pretende ser sofocada en definitiva por el gerente general de la Japama, Raúl Pérez Miranda, con la promesa de un mejor servicio en breve. Y es que reveló que sentirán el cambio de la sectorización, además de los trabajos de modernización de los equipos de bombeo de la planta José Hernández Terán. Eso mismo decía el exalcalde Guillermo “Billy” Chapman y los gerentes de la paramunicipal que tuvo y que, por cierto, uno de ellos siguió en esta administración y está en esa planta.

Dicen que el coordinador en la zona rural del Ayuntamiento de Ahome, Armando Gastélum, anda a mil por hora a unas horas de llevarse a cabo la votación para los consejeros distritales de Morena. Hasta eso que lo hace fuera del horario laboral. Su encomienda es orientar a los líderes de la estructura política del alcalde Gerardo Vargas Landeros de que no voten por este en las elecciones de mañana. Sin embargo, hasta ahorita no se sabe si está reorientando el apoyo a algún funcionario del gabinete vargaslanderista o a otro del mismo equipo, pero que no está en la nómina. Se habla que Gastélum ha sido cuidadoso en eso.

Tenga o no la culpa, parece que el alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva, va a pagar los platos rotos de las decisiones que tomó la exalcaldesa Nubia Ramos. Y es que el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres, demandó al Ayuntamiento fortense para obligarlo a pagarles las prerrogativas que se les retuvieron al partido en los años de 2018, 2019 y parte del 2020. Torres reclama 165 mil pesos que por ley les corresponde. Es el acumulado porque mes por mes la exalcaldesa Nubia Ramos no los quiso o pudo pagar. El argumento fue que no había dinero, pero a ella ni a los regidores les faltó su paga y darse la buena vida.

Por cierto, resultó lo que muchos dijeron: que eran puras balandronadas de Leyva las advertencias públicas sobre que iba a ver sorpresas en las demandas penales que interpuso su administración en contra de los exfuncionarios de la administración pasada de Ramos. A eso ya le llovió y que se sepa no ha pasado nada. Ni el alcalde ni nadie de su gabinete ha salido a informar del caso. La más obligada es la síndica procuradora Mayra Osorio, quien es la que interpuso las denuncias penales, pero ha guardado silencio. Algunos aseguran que parece que no les salió el caso como lo esperaban. ¿Será?