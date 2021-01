En ascuas los priistas por saber quiénes serán los "bendecidos"

Hermetismo. En ascuas permanecían anoche los priistas de Ahome por no saber quiénes son los “bendecidos” para el registro hoy de los aspirantes a la candidatura a las diputaciones locales por el Distrito Electoral 03 y 04 mucho más por permanecer en el completo sigilo la decisión sobre el candidato a la alcaldía, cuyo registro es para mañana. Es tanta la incertidumbre que ni siquiera la presidenta del PRI en el municipio, Dulce María Ruiz, había tomado la decisión de si se iba a registrar o no para una de las diputaciones pese a ser propuesta por la CTM. Y no solo eso, sino también para la alcaldía, a la que confesó que aspira. No sólo ella sino los líderes de los sectores tampoco habían recibido la línea, que es por la que se guían. Ya algunos consideran que el proceso lo pueden dejar suelto y que se registre el que quiera y gane el que tenga más delegados en el caso para la alcaldía. La hacen mucho de emoción, pues.



Fuera máscaras. Los exlíderes cenecistas en el Valle del Carrizo Pedro Esparza y Ramón Leyva son la “comidilla” desde hace días en el sector. Se habla que quieren candidaturas en el PRI, entre ellas la de diputado local por el Distrito Electoral 03, cuando se les ubica como “morenistas”. Le sacan el escenario aquel cuando estuvieron con el senador Rubén Rocha Moya, precandidato de Morena a la gubernatura. Incluso, a Esparza se le etiqueta con Gerardo Vargas, que no es priista. Omar González, otro dirigente cenecista, los defiende al asegurar que estuvieron con Rocha Moya por “una gestión”. ¿Y qué para la gestión no tenían al senador priista Mario Zamora Gastélum? ¿No le tenían fe?

El argumento. Qué buena se la aventó Ariel Aguilar. Algunos señalan que está bien que tenga aspiraciones por alguna de las diputaciones o la alcaldía, pero como que no le queda la justificación que puso para pedir licencia de la presidencia del PAN. Y es que eso de pedir licencia que lo hizo para que todos tengan “piso parejo”, nadie se lo cree. Lo hace en forma tardía porque su fin era utilizar la posición para dejar todo cuadrado para sus aspiraciones.



Aislado. El alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman Moreno, resultó infectado de coronavirus, por lo que se aisló para recuperarse y no contagiar a alguien más. Muchos desean que salga bien lo más pronto posible, pero observan que se expuso al viajar a asuntos que no se hicieron públicos, por lo que no se saben los motivos de su ausencia por varios días. Por la información disponible, algunos suponen que andaba en la Ciudad de México cabildeando su candidatura a la diputación federal por ¡Morena!, aunque se la quitan con que va para realizar gestiones. Reapareció antier en una reunión sin mayor sustancia con algunos de sus funcionarios y de un municipio de Puebla, para luego aislarse por el Covid-19.

Vigente. Muchos le dan la razón a Agustín Espinoza Lagunes, coordinador del Congreso Agrario Permanente, de que urge que el gobierno federal apuntale el proyecto de la planta de fertilizantes de Topo de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente. Esto toma vigencia por el retraso de abastecimiento de amoniaco que se dio recientemente. No solo es Espinoza Lagunes sino los hombres del campo están en lo mismo, incluido el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte, Marte Vega.