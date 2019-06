En ausencia. El alcalde de Escuinapa se ausentó ayer de la sesión de cabildo y, por coincidencia, a los regidores les dio por discutir de una sola vez los temas más polémicos y escabrosos. Los regidores de oposición exigieron claridad en la rendición de cuentas, pues por más que se han pedido explicaciones, no se ha dado información sobre los casos de nepotismo que prevalece en el interior de la Administración morenista. Se ha hecho pública la versión de que en direcciones y dependencias trabajan familiares directos, allegados y amigos del alcalde, sin que se rinda cuentas al respecto. Afloraron también los supuestos actos de corrupción que se están denunciando sobre la contratación de la empresa Jumagri, que es propiedad del gerente de la Junta, Juan Manuel Grave Inda, y que supuestamente ha ingresado facturas millonarias a la paramunicipal.

Ganaría en maratones. Quien demostró que tiene muy buena condición física y una gran habilidad para huir de los reporteros fue la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Yan Rubio, quien ayer salió corriendo del evento en donde se hizo la instalación del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. Prefirió correr para evitar hablar sobre las acusaciones de las facturas falsas por 8 millones de pesos en las que están involucrados el Hospital Pediátrico, el Seguro Popular y el hospital general. Como si no fuera suficiente con ignorar a los medios, personal que la acompañaba empujaba a los reporteros que se querían acercar. Parecían entrenados por el ya desaparecido Estado Mayor. Qué mal mensaje manda esta funcionaria a la ciudadanía, porque si a la encargada de rendir cuentas no le gusta darlas, como dice la canción de Marco Antonio Solís: ¿a dónde vamos a parar?

Ahora contra La Primavera. En respuesta de que muchos no pagan el predial, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro ahora va contra los vecinos de La Primavera, a quienes les retirará el servicio de recolección de basura y de alumbrado público. Días atrás el alcalde dio a conocer que los habitantes de este sector, el cual es el más exclusivo de la ciudad, adeudan 50 millones de pesos de predial, y que les iba a cobrar. El edil les quitó los servicios en días pasados, sobre todo porque dijo que no permitían la entrada a los notificadores, pero tras un acuerdo con personal encargado del complejo se les dio un plazo de cinco días para que los que administran el lugar consigan el servicio de recolección de basura privado. El alcalde justificó esta acción en la ley, ya que dice que no se permite invertir recursos públicos en sectores privados, pero sí le permite cobrar el predial.

Bandera arcoíris en el Congreso local. Después de cinco años y algunas semanas de espera, ahora sí el matrimonio igualitario será puesto a consideración del pleno legislativo este día. Ayer, a las 16:30 horas, los diputados integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales, Equidad de Género y Familia y Derechos Humanos sostuvieron la reunión para dictaminar las cuatro iniciativas presentadas para la unión entre personas del mismo sexo. Cabe mencionar que dicha reunión no fue integrada en la agenda del día del Congreso del Estado, incluso el diputado Horacio Lora mencionó que no querían armar algún alboroto “para que las cosas salgan bien”, pero luego se convocó a prensa. El dictamen ya hecho, que modifica el Código Familiar del Estado de Sinaloa, incluye el termino matrimonio entre dos personas, no sociedad de convivencia. Fueron ocho los diputados que votaron a favor del dictamen del matrimonio igualitario y siete en contra, entre estos últimos estuvieron la pasista Angélica Díaz Quiñónez y las priistas Elva Margarita Inzunza Valenzuela y Gloria Imelda Félix. Hoy será el gran día y se sabrá quién fue de doble discurso.