En busca de la gubernatura de Sinaloa

Con la novedad de que Fernando González, presidente de Redes Sociales Progresistas, se apuntó para la gubernatura de Sinaloa

Se salen del carril. Una rayita más le pusieron muchos al diputado local de Morena de Ahome Jesús Palestino Carrera por haber votado a favor de la aprobación de las cuentas públicas del 2018 del gobernador Quirino Ordaz Coppel. Dentro de Morena en el municipio ya se desengañaron que Palestino Carrera se coludió con los legisladores oficialistas tenga o no razón el sentido de su voto que sirvió para que las cuentas públicas del Ejecutivo estatal pasaran por “un pelito de rana”. Es decir, por un voto fue la diferencia, lo que también contribuyó la ausencia de la diputada local morenista de Ahome Rosa Inés López Castro, que a la hora de las votaciones duras no aparece. Dicen que esto es un plan con maña, que solo beneficia al oficialismo tricolor. ¿Será? Los votos de los otros dos diputados locales morenistas del municipio, Juan Ramón Torres y Cecilia, Covarrubias fueron en contra.



Sorpresa. Con la novedad que los seguidores en Ahome del líder de las Redes Sociales Progresistas en Sinaloa, Gerardo Vargas Landeros, se pusieron muy nerviosos. Lo que pasa es que corrió la versión de que el presidente nacional de ese partido, Fernando González, se apuntó para la candidatura a la gubernatura de Sinaloa. Esto sin lugar a dudas pone en una posición incómoda al exsecretario general de Gobierno porque de tomar fuerza esa aspiración de González, yerno de la otrora poderosa líder magisterial Elba Esther Gordillo, su proyecto de la gubernatura quedaría en el limbo. Ya algunos comentan que no se cree que Vargas Landeros le juegue las contras a González porque se las estaría jugando a Gordillo. El ‘borrego’ que empezó a circular sí que es sorpresivo.



Burda. La calentura de las encuestas telefónicas por la alcaldía de Ahome están a la orden del día. Casi todos, por no decir que todas, están cuchareadas porque para empezar no incluyen a todos los aspirantes. Más bien dicho están dirigidas por los interesados para crearse ambiente. Pero la última que se está levantando es de plano sin tino y burda. Por ejemplo, consultan sobre la preferencia entre el panista Zenén Xóchihua Enciso, el priista Mario Zamora Gastélum y el huérfano de partido Guillermo “Billy” Chapman. Quienes recibieron las llamadas lo tomaron esa medición como una vacilada. No le vieron sentido porque Xóchihua está out en el PAN, Zamora quiere ser candidato pero a la gubernatura y Chapman está inhabilitado para ser candidato. No hay seriedad.



La pantalla. La resolución del Juzgado Séptimo de Distrito de dejar sin efecto la suspensión definitiva de amparo a la empresa OP Ecología tras que PASA depositó la contragarantía de un millón 450 mil pesos removió el debate del papel del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, en la intención de la primera en pretender dar el servicio de recolección de basura tras ganar la licitación ¡en el 2012! Ya muchos están más claros del juego del alcalde de “tirar la piedra y esconder la mano”. Chapman deslizó la posibilidad de lanzar una nueva licitación para la recolección de la basura, pero como mera pantalla para “lavarse las manos” de las versiones de que está atrás de OP Ecología para desplazar a PASA, a quien quiere asfixiar al no pagarle el servicio. Algunos ven imposible que lance una nueva licitación mientras no se resuelva en el fondo ese amparo.



Lo tocó. Una nueva víctima cobró el coronavirus en El Fuerte. Se trata del exdirector de Comunicación Social de ese municipio José Oloño, quien actualmente estaba en esa misma área, pero en el gobierno del alcalde de Choix, Omar Gill Santini. Su deceso provocó pesar en los diferentes sectores fortenses.