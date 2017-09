En busca de un santo milagroso

Urge un santito que sea muy milagroso pa’ que la raza que anda a diario por la avenida Ferrocarril, en Guamúchil, le rece a ver si se les concede que finalmente le den una manita de gato, o mejor dicho, una garra de tigre pa’ que vayan y vengan a gusto, pues aseguran que ya perdieron la esperanza de que la rehabiliten después de tanto tiempo en malas condiciones. Si saben de algún santito milagroso échenle la llamada al ‘chaca’ de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al 673 732 06 38, pa’ ver si se anima a ver qué se puede hacer pa’ mejorar la cosa.Y es que resulta que durante la visita de Javier Martínez, director nacional de la Comisión Estatal de Electricidad (CFE), en su discurso habló maravillas del servicio que están prestando a los usuarios, sin imaginar que serían los pobladores de las sindicaturas de El Limón de los Ramos y El Tamarindo los que alzaron la voz y destacaron que tienen fallas en el servicio. Interesados en mantener al tanto al funcionario federal sobre los múltiples apagones que han ocurrido en el estado, favor de comunicarse al teléfono 075.Si tienes un terreno cerca del malecón que lo tengas desocupado y quieras hacer negocio ya sea en renta o venta, entonces no dudes en ponerte en contacto con el alcalde Fernando Pucheta, quien al parecer va a ocupar opciones de estacionamiento con eso de que con las obras de remodelación del malecón el estacionamiento va a desaparecer y con tal de que no le caigan el montón de quejas, va a tener que sacarse de la manga un espacio que funcione de estacionamiento. Así que no pierdas tiempo y llama al alcalde Fernando Pucheta, al 915-80-00, extensión 2101.En Ahome necesitan que se apersone un investigador chacaloso pa’ que se aviente el ‘tiro’ de descubrir quién tiene la razón en el lío que viven alrededor de 20 invasores de viviendas y que los tiene enfrentados con el alcalde Álvaro Ruelas Echave, ya que mientras los precaristas se apostaron en las afueras del Palacio de Gobierno municipal en demanda de que Ruelas Echave les cumpla con el programa de cantones que alegan les prometió, este dice que los movimientos que hacen los precaristas se realizan según los intereses de los líderes de invasores. Si alguien sabe de un sabueso fregón, échele el ‘fonazo’ al propio ‘presi’ municipal al 01 (668) 816-40-09 pa’ que sea la comuna la que suelte el varo pa’ las pesquisas y que el pueblo ahomense salga de dudas, ¿va?La Dirección de Tránsito Municipal en Guasave está buscando con desesperación personal que se haga cargo de vigilar ciertas zonas en el centro, en donde de manera recurrente se arman tremendos choquesazos pa’ que se avienten el ‘jale’ de advertirles cada alto marcado y así prevenir decesos. Interesados en la chamba favor de comunicarse con el ‘chaca’ de la corporación, Tomás Olivas, o echar la llamada al 872 67 00.