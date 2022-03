En búsqueda de una motivación

audima

Hola, espero que estés bien y que te la estés pasando muy bien, mucho gusto.

Muchas veces cuando estoy estudiando para una clase solo me pregunto por qué estudio medicina, ¿cuál sería el propósito de seguir en esta carrera universitaria?, bueno aquí te cuento mi experiencia, ya que todo el tiempo he sentido esta duda: si realmente seré lo suficientemente bueno para ser un buen doctor, si no mataré a alguien de un error, muchas dudas llegan a mí siempre, me genera muchas veces ansiedad.

Pero hay materias que te hacen volver a tener esperanza, y también buenos docentes, esos doctores que se ve que no tienen necesidad de dar clases, que mas bien es el gusto que tienen por enseñar, quienes te hacen la materia lo mas divertida y menos tediosa. Esos docentes a los que les agradeces por esas enseñanzas.

Y si a lo mejor tendré dudas, pero también soy humano y tengo derecho a tener miedo, es normal pero lo importante esta en afrontar las situaciones y sobrellevar todas esas dudas, canalizarlas en el éxito personal, pero lo importante es nunca rendirse y hacer las cosas bien. Tú también puedes hacerlo, te deseo el mayor de los éxitos.