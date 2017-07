En camino a ser solamente doce

Si la idea de que los dos proyectados torneos de la LMB en 2018 está dirigida a reducir la papeleta de equipos participantes, operación “purga” desde hace rato necesaria, buena ayuda que le están dando a Javier Salinas algunos clubes. Por lo pronto, al menos son cuatro los que casi están pidiendo a gritos su salida del viejo circuito. En el camino para ser solamente una liga de solo 12 se sabe que los clubes ricos que aseguran permanencia son, por lo pronto, los que forman parte de multipropiedades. Así, seguros quedan Diablos-Guerreros (con todo y bajas asistencias); Acereros-Pericos (los más estables) y Leones-Vaqueros (con todo y sus cambios “de época”).A ellos se agregarían, creemos, Sultanes de Monterrey (dupla Maiz-Multimedios haciendo gran chamba), Toros de Tijuana y los Bravos de León, franquicia en la cual hay cartera como para aguantar porque quieren crecer, así sea que su dueño ya ande como patrocinador de un equipo de futbol. Serían nueve los “firmes” a los cuales habrá que agregar otros tres y ahí sí que resulta complicado agregar a clubes que más o menos puedan competir en esos niveles (de dinero).Acaso los Rieleros de Aguascalientes, que a pesar de ser franquicia subsidiada por el gobierno estatal, el bajo perfil con que manejan esa situación los hace menos “culpables” que otros? Restarían entonces dos y créanos que hallar a quienes cubran el perfil de lo que aparentemente se busca (para integrar una liga equilibrada y competitiva) aparece como una tarea ardua y fatigosa.Parados sobre el mes de septiembre de este año, ya con un cuadro campeón y con Salinas como presidente de la LMB, los directivos veraniegos tendrán que hacer un análisis objetivo y exhaustivo antes de que varios cohetes les truenen en las manos. Empezar por el caso Olmecas de Tabasco para seguir con el de Saraperos de Saltillo, Aguila de Veracruz, Piratas de Campeche y Generales de Durango, clubes que viven por ahora problemáticas que no pueden soslayarse y hacerse menos. En Villahermosa todo huele a desastre, “balconeados” desde todos los ángulos y haciendo ver a Villahermosa como el “patito feo” de la liga. Sus promedios de asistencia podrían ser los peores del sistema de ligas menores, además de que hoy se observa como cuadro subsidiado en el olvido. En Saltillo se desataron los demonios, nave que empezó a soltar lastre porque se hunde y que se revela como club subsidiado al que le dejaron de cumplir, además de tener una directiva que ante los ojos del aficionado, no saca a un perro de una milpa. El caso de los Tigres de Quintana Roo, como para el Inspector Araña. ¿Acaso habrá que creerle a la esposa de Fernando Valenzuela, que las cosas van bien y que no hay nada de qué preocuparse? ¿Se irá el Toro con recursos propios a mantener una franquicia que en Cancún no recibe el apoyo de los aficionados? El Águila, Piratas y Generales representan otro reto, clubes que parece que “ahí van” pero a los cuales una revisión tal vez revele que no aportan lo que la “nueva LMB” (comillas del columnista) necesita.Leímos la entrevista que le acaba de hacer un portal de noticias (“Vice Sports”) a Salinas y dentro de las varias cosas que nos llamaron la atención está el hecho de que el reportero le preguntó si con eso de los dos torneos, que podría llevar las cosas hasta el mes de diciembre, “la LMB apunta a levantar la mano para participar en la Serie del Caribe”. La respuesta del presidente electo de la LMB fue “Es un objetivo a mediano plazo, puede ser, pero no es algo esencial en este momento”. Si así lo dijo, nos parece que Salinas bien pudo ser más prudente. Porque su respuesta esboza, en visión “de mediano plazo”, la desaparición de la LMP y la eventual solicitud de la LMB (que es de verano) para ser socio integrante de la Confederación del Caribe. Conste, no dijimos “aprobación”.