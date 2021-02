En defensa de CFE y usuarios

El diputado federal Iván Ayala Bobadilla sale en defensa de la propuesta de reforma energética, para acabar con los multimillonarios subsidios que se otorgan a Iberdrola y demás empresas privadas, y para rescatar a la Comisión Federal de Electricidad y a los usuarios que tienen que pagar muy cara la energía eléctrica. También se salvaguarda la soberanía.

Explica que la CFE ha destinado 412 mil millones de pesos en subsidios, en apoyar a las empresas competidoras y que está atada de manos por los reglamentos que obligan a darle preferencia en el abasto a las empresas privadas, la mayoría de ellas extranjeras, que además no pagan el porte.

Se les paga por ingresos no obtenidos, la generación al 100 por ciento, aunque no se tenga que utilizar; en cambio se ha dejado convertir en chatarra a las plantas de la CFE y no se considera energía limpia a la que producen las hidroeléctricas, lo cual es ilógico.

No se trata de crear un monopolio de Estado, sino deshacer el privado y que haya piso parejo para todos.

Haciendo cuentas, la CFE es la que más energías limpias produce: de hidroeléctricas, nuclear, geotérmica y eólicas, y se tienen que acabar los contratos onerosos e inmorales y por el gobierno no está expropiando, sino iniciando una reforma gradual para rescatar las finanzas de la CFE y que pronto se puedan revertir las alzas de las tarifas y que incluso empiecen a bajar. Iberdrola recibe 56 mil millones de pesos solo por la planta de La Venta.

Iván califica de falsa la información que se difunde de que se pretende cancelar la producción de la energía limpia o encarecer la electricidad, y pone como ejemplo de la vulnerabilidad de la soberanía energética los apagones que se están suscitando en el norte del país, porque Texas suspendió el abasto de gas natural, cuando aquí se podría estar produciendo. Los intereses que están en juego son muy grandes y por eso se resisten al cambio.



Popurrí. Una fecha importante más sin poder celebrar: ayer se cumplieron 67 años de la fundación de la corporación de Bomberos de Los Mochis; sin embargo, por la pandemia no hicieron eventos conmemorativos, y así, durante más de un año solo les ha tocado el trabajo duro de tener que suplir con turnos extras a los compañeros mayores de edad y a los jóvenes voluntarios que suspendieron sus actividades para no contagiarse.

“Nunca tantos deberán tanto a tan pocos”, como dijo Winston Churchill a un puñado de valientes que arriesgan su vida todos los días para proteger a la sociedad.

La síndica. Cero y van dos, por el momento, con la designación de Johana Ariselda Martínez como síndica procuradora interina de Ahome, y recientemente el nombramiento de Julia Palafox como magistrada suplente, se afianza el prestigio de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UAS, porque ambas son egresadas de esta institución.

Antes, en el gobierno y en la política ya sobresalían Minerva Vázquez, directora de Innovación del ayuntamiento, la senadora Imelda Castro y el coordinador de la bancada priista en el Congreso del Estado, Sergio Jacobo Gutiérrez, que también estudiaron aquí.