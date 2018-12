En defensa de estudiar en el extranjero

Ahora resulta que los que estudiamos en el extranjero nos debemos avergonzar por habernos partido el espinazo por hacer realidad un sueño. A lo que hemos llegado: la barbaridad de López Obrador quien, insuflado por un nacionalismo ramplón y pueblerino, declara que “hay unos que estudian hasta en universidades del extranjero, son hasta doctores, y van a allá a aprender malas mañas”. No, señor presidente, las malas mañas no tienen denominación de origen, se aprenden en cualquier lado, ya sea en Tepetitán, Tabasco, o en Cambridge, Massachusetts. No hay que salir del país para convertirse en un mañoso.

Lo bueno es que López Obrador admitió que “no se puede generalizar”. Pues no, porque muchos integrantes de su gabinete, por fortuna, estudiaron en universidades extranjeras: Olga Sánchez Cordero, Marcelo Ebrard, Miguel Torruco, Luisa María Alcalde, Carlos Urzúa, Javier Jiménez Espriú, Josefa Blanco Ortiz Mena, Esteban Moctezuma, Irma Eréndira Sandoval, Jorge Alcocer y Graciela Márquez. Lo felicito, presidente, por nombrar a estas personas que tuvieron el enorme privilegio de asistir a una institución de educación superior fuera de México.

En este país, haber estudiado en una buena universidad es un enorme privilegio. De esos que cambian la vida. Haberlo hecho en una universidad extranjera es todavía un privilegio mayor. Con la mala educación –pública y privada– que existe en México, en la primaria, secundaria y preparatoria, es un acto homérico llegar a una buena universidad y graduarse. En lugar de denostarlo, hay que aplaudirlo y hasta fomentarlo.

Pero, el presidente, en sus conferencias matutinas de prensa, le encanta deslizar uno que otro chistecito como si fuera comediante de stand-up. El martes pasado se le antojó equiparar a los mexicanos que estudiaron en el extranjero con la mafia citando –mal, por cierto– a El Padrino: “mandaba a sus hijos a estudiar a escuelas del extranjero, con todo respeto, al personaje, que, además, es una extraordinaria novela y una película excepcional, de esas que se ven una y otra vez, de cómo funciona esas mafias, y otras mafias, que ya no puedo yo señalar, adjetivar”. Riámonos todos al unísono de los chistoretes de nuestro jefe de Estado.

Todo esto no pasaría de ser una anécdota más si no fuera porque, una y otra vez, López Obrador demuestra su nacionalismo ramplón y pueblerino. Es parte de su estrategia populista: “el pueblo bueno, que no necesita salir de su aldea para ser sabio, en contra de la élite mafiosa educada en las grandes ciudades del extranjero donde se corrompen con esos valores que no son nuestros”.

Antes eran los que migraban a la Ciudad de México del campo. La visión bucólica de una película de Luis Aguilar: el ranchero que viaja a la capital y sufre porque él, que es de buenos valores, tiene que enfrentarse a gente fría, egoísta, arrogante, inmisericorde y, sí, llena de malas mañas. Bueno, pues ahora esa visión bucólica, que tanto le gusta a AMLO, se ha ampliado allende fronteras: a todos esos mexicanos que se fueron a aprender malas mañas a universidades extranjeras.

Los defensores del lopezobradorismo van a decir que escribo esto porque yo mismo estudié en el extranjero. Pues, saben qué, no me arrepiento. Por el contrario, me enorgullezco de haberlo hecho. Me considero un privilegiado por haber salido de mi aldea chilanga para ampliar mi visión del mundo. A la distancia, pude ver con más claridad todos los vicios y virtudes de mi país.

Huelga decir que aprendí muchísimo. No solo en los salones de clase sino fuera de ellos. De Inglaterra, por ejemplo, me traje el gusto de debatir, algo que jamás me enseñaron aquí en México.

Hoy dedico buena parte de mi vida profesional a organizar debates con gente que piensa diferente.

A lo mejor esto, en el pensamiento autoritario de nuestro Presidente, es una mala maña aprendida en el extranjero. Para mí es todo lo contario.

En Estados Unidos aprendí eso que tanto sorprendió a Alexis de Tocqueville cuando viajó a ese país en el siglo XIX: la importancia de las organizaciones sociales para el funcionamiento de una auténtica democracia-liberal. Hoy me encanta ver la proliferación de las ONG en México como contrapeso al mercado y al Estado. A López Obrador, y así lo ha dicho, le disgustan estas organizaciones de la sociedad civil. Seguramente las ve como una mala influencia extranjera. Para mí es todo lo contrario.

En fin, que yo a diferencia de nuestro presidente, recomiendo ampliamente que la gente estudie en el extranjero. Que tengan más mundo. Sé, por mi propia experiencia, que es dificilísimo. Implica mucho esfuerzo, pero vale la pena. Mucho mejor a quedarse aquí suspirando por una falsa visión bucólica y maniquea de México.