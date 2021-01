En defensa de la Cuarta T

Dispuestos a defender con todo los logros del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en especial los programas sociales y el principio del fin de los privilegios, el virtual candidato a gobernador de Morena, Rubén Rocha, y el delegado del partido en Sinaloa, Américo Villarreal, formaron ayer aquí el comité de defensa de la Cuarta Transformación.

Médicos como Luisa Reyna Armenta y Antonio Davizón; agricultores, los expanistas Joaquín Montaño y Eloísa Castro; el beisbolista Ignacio “Chicote” Ayala, el exdiputado perredista Efrén Lerma, maestros, líderes pesqueros y campesinos y el empresario “Milo” Ibarra integran este comité que forma parte de los cerca de 10 mil personas que ya ha reclutado la causa morenista que aceita la maquinaria para dar la pelea en la contienda de junio próximo.

En el evento efectuado con todos los cuidados de la sana distancia, Rocha explicó que multiplican por 30 y hasta 60 veces el número de personas que participan en forma virtual a través de plataformas de zoom y que el actual gobierno apoya la economía de los de abajo, con más de 22 millones de familias beneficiadas con los apoyos a los adultos mayores, a los discapacitados y las becas a los estudiantes, que ya están en la Constitución.

Por eso se unió la oposición, en un intento de ganarnos el Congreso, para echar abajo estos logros, porque el presidente decidió no rescatar a los bancos ni a las grandes empresas, y con dificultades se logró la mayoría para comprar medicinas en el extranjero, entre ellas la vacuna contra el covid, porque el PRI y el PAN, entre ellos un senador priista de aquí estaban bloqueando las sesiones del Congreso.

A algunos aspirantes a la alcaldía y a diputaciones que estaban presentes, entre ellos Efrén Lerma, “Chicote” Ayala, “Milito” e Iván Ayala, Rocha les dijo que no declinen a sus aspiraciones, que son válidas para todos los militantes, pero que tengan presente que a la mera hora solo uno de 10 llega a ser candidato, pero que habrá puestos para todos.

Justificó el descontento de algunos morenistas porque los actuales alcaldes los marginaron sin entender que en el partido hay gente preparada para gobernar y administrar. “Eso sí, no tenemos experiencia, pero a los de los gobiernos anteriores que sí la tenían la gente ya no los quiere por bribones”.



Popurrí. Salió humo blanco en el Congreso del Estado, con el nombramiento por mayoría de votos de Liliana Margarita Campuzano y José Luis Moreno para ocupar las vacantes de dos consejeros en la Comisión de Acceso a la Información Pública. El gobernador Quirino Ordaz tiene facultad de impugnarlos y en caso de que esto no suceda en 10 días podrán tomar posesión y durarán 7 años en el cargo.

ESCÁNDALO. Se armó en grande en Escuinapa, después que el alcalde Emmet Soto fue vacunado contra el covid, brincándose la fila de quienes tenían derecho a la vacuna; por haberlo permitido, el director del hospital, Wilfrido Delgado, fue cesado, pero de inmediato el líder de la bancada de diputados priistas, Sergio Jacobo, protestó y exige que se someta al alcalde a juicio político y se le destituya.