En defensa del gremio periodístico

Te recordamos con cariño, Luis Enrique. Casi nada que celebrar ayer en el Día de la Libertad de Expresión, el gremio periodístico sufre una inusual embestida de parte del crimen organizado y siguen las exigencias de que ya no caiga uno más, y que se esclarezca el asesinato del compañero Luis Enrique Ramírez, donde las autoridades siguen enviando señales confusas y contrapuestas, y todos los demás pendientes.

Ayer aquí en Los Mochis los comunicadores asistieron temprano a una misa en la parroquia de Guadalupe, acompañados por el alcalde Gerardo Vargas y casi todos los integrantes del gabinete municipal, donde monseñor Luis Manuel López los conminó a seguir publicando la verdad, aun con los riesgos que esto implica. Luego hicieron una guardia de honor frente al Monumento de la Libertad de Expresión y recordaron a los compañeros caídos.

En Culiacán, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Ramírez, que efectuó una gira por el estado volvió a difundir información falsa, al decir que ya había detenidos en el caso Luis Enrique, pero el gobernador Rubén Rocha de inmediato le enmendó la plana, aclarando que las investigaciones están muy avanzadas, pero que no se ha detenido a nadie y que el asesinato no tiene nada que ver con el crimen organizado. Hasta ahí las cosas para no violar del debido proceso.

El Congreso del Estado acaba de aprobar la Ley de Protección a Periodistas y a Defensores de los Derechos Humanos, pero esta no se brinda solo por decreto y para que no quede en letra muerta, un grupo de compañeros encabezados por Gilberto Ceceña y Alejandro Sicairos se han echado a cuestas la tarea de proponer medidas concretas a favor del gremio.

Se va a crear un comité de seguimiento a estas denuncias y que se asigne presupuesto para sacar adelante el trabajo y consideran que trabajan a contrarreloj y que todo debe quedar listo antes que concluya el 2022 para evitar que los proyectos se contaminen el próximo año con el arranque de la sucesión presidencial. Que todo sea para el bien de los periodistas y de la sociedad.

Popurrí. Todo indica que no le saldrá muy bien la jugada al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, de blindarse por seis meses con el permiso que solicitó y la designación de su sucesora provisional, la sindica procuradora pasista Rosario Valdez, porque en el Congreso del Estado sigue para adelante el juicio de desafuero en su contra y se van agregando más peticiones a raíz de demandas interpuestas ante la Fiscalía General del Estado.

Sigue lanzando acusaciones sin ton ni son contra el diputado Feliciano Castro; contra el secretario de Gobierno, Enrique Inzunza, y por momentos vence la tentación de atacar al gobernador Rubén Rocha, de quien solo dice que está desinformado o lo están manipulando. “Me quieren llevar amarrado como trofeo, dice. Aquí sí que hay tiro para rato.

QUIRINO. Por fin, antier por la tarde y ayer se difundieron fotos y videos de la presentación de cartas credenciales como embajador que hizo el exgobernador Quirino Ordaz, al rey de España, Felipe VI. Las relaciones siguen tirantes.

