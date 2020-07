En el Congreso del Estado huele a “veto” y nueva exhibida de morenistas

Política, turismo y coronavirus. En el Congreso del Estado huele a “veto”. Y no es la primera ocasión que esto pueda suceder. Ya el año pasado, en un asunto similar del tema de las cuentas públicas, la mayoría de Morena en el Congreso quedó más que exhibida. Ahora vuelven a las andadas. El coordinador de la bancada priista, Sergio Jacobo Gutiérrez, hizo pública la denuncia, porque al interior de la Comisión de Fiscalización se intentó, pero la actitud de la mayoría morenista no quiso entender el camino que estaban tomando. Pues bien, los dictámenes de las cuentas públicas elaborados por la Auditoría Superior de Sinaloa están siendo ilegalmente modificados por los diputados de la Comisión de Fiscalización. Y no solo eso. En lugar de presentarlos como “decreto” como lo establece la ley, lo intentan presentar como “acuerdo”. Esto sin duda conduce a la actitud de los morenistas a que ese procedimiento pueda ser impugnado por cualquiera de los entes que tienen que ver con el tema. El derecho de “veto”, que ya se ejerció el año pasado, pudiera volverse a presentar con la consabida exhibida a la mayoría de diputados morenistas que, más que estar vigilantes del gasto, pareciera que ya están en campañas políticas. Pero hasta para eso se debe conocer la ley y, sobre todo, actuar con inteligencia. Dos cuestiones de las que carecen, y demostrado ha quedado con los diputados de Morena.

Turismo, ¿estamos a tiempo? En Mazatlán, el ingreso de turistas a los hoteles se está cuidando. Pero ¿qué pasa con los turistas en la calle, en el malecón y las playas, en el transporte público? Ya comentamos que el arribo de camiones “charteros” llega con turistas que viajan como “sardinas” apretujados. Es al parecer un problema de transporte federal. Pero el transporte local pudiera convertirse en un “foco” de contagios. Las conocidas aurigas cargan con 15 y hasta 20 personas. Todas apretujadas. Ese asunto debe ser resuelto antes de que se convierta en un problema de salud. El otro son las populares pulmonías, autorizadas para 4 pasajeros. Tres en la parte de atrás y uno en el lado de copiloto. Este último pudiera ser eliminado por la cercanía que representa con el chofer. Y el transporte de personal que labora en hoteles. Los camiones van repletos. ¿Cuál sana distancia? La nueva normalidad implica muchos cambios. Por el bien de todos.

El coronavirus, irresponsable manejo. Qué nervios. ¿Ahora con que nos saldrá López-Gatell? Porque México llegó a los 36 mil 327 personas fallecidas. Cuando este personaje a finales de mayo nos dijo que habría entre 6 y 8 mil fallecimientos. Luego en junio cambió y dijo que serían entre 10 a 15 mil. Ante senadores, cambió y pronosticó con base en sus conocimientos científicos que serían entre 20 y 35 mil los muertos. Pues ahora ya suman hasta ayer 36 mil 327. ¿Cuantos más, señor López-Gatell? Y nos vale que haya recibido el espaldarazo del presidente López Obrador. Este último anda en su mero mole político. México sumó en tan sólo un día siete mil 51 nuevos contagios, para llegar a los 311 mil 486 confirmados y la lamentable pérdida de 36 mil personas. Sinaloa no canta mal las rancheras. En un día duplicó el número de contagios. Y Mazatlán también. Oficialmente se reportaron 290 nuevos casos, cuando un día anterior fueron 152. En Mazatlán fueron 49 nuevos contagios, un día anterior se tuvieron 23. Sinaloa ya sumó los mil 694 muertos. Y los números siguen aumentando. La pandemia está sin control. Más vale seguir cuidándose, sin esperar que el Gobierno lo haga.