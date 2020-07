En el aire las elecciones

Las elecciones de Sinaloa están prácticamente en el aire después de la información que dio a conocer ayer el dirigente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen, de que la Suprema Corte de Justicia dio entrada a su controversia de inconstitucionalidad para que no se retrase hasta diciembre la convocatoria electoral del 2021.

Para emitir un fallo definitivo, de inmediato la Corte está pidiendo al Congreso de Estado, al gobierno y al Instituto Estatal Electoral que rindan un informe detallado de la decisión que tomaron para no lanzar la convocatoria a principios de septiembre, y retrasar también la instalación de los consejos distritales y municipales.

Cuen asegura que no se justifican los argumentos mediante los cuales los diputados votaron la iniciativa para postergar la convocatoria para el 15 de diciembre, y que la Corte misma se está fijando una fecha de 5 días para emitir un fallo, y en caso de que este sea favorable al PAS se tiene que convocar ya, e iniciar formalmente el proceso electoral del 2021 en que en Sinaloa se elegirán gobernador, alcaldes de los 18 municipios y a 40 diputados locales.

El líder de la bancada priista, Sergio Jacobo, dice que se acordó aplazar la fecha porque había que hacer unas reformas antes, entre ellas de la representación indígena, y ya no se pudo sesionar por la pandemia y como no se hizo con el consenso de todas las fracciones se corría el riesgo que alguna impugnara. Lo deseable es que se resuelva pronto la controversia para no crear incertidumbre en el proceso electoral. Reconoce el derecho del PAS.



Popurrí. El presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, se apunta como aspirante a la alcaldía y se autocalifica como “joven e integrante de la nueva clase política” y, por lo tanto, espera que la militancia del partido y la sociedad lo apoyen.

Ariel se ha caracterizado por convertirse en una piedra en el zapato de la administración municipal morenista y ha ido más allá de las críticas públicas, también ha interpuesto demandas de juicio político ante el Congreso del Estado, pero para ser candidato tiene que librar la aduana interna porque la dirigencia estatal del partido se inclina a favor de la postulación de candidatos ciudadanos externos.



MUJERES. En el segundo round que se disputó ayer sobre el improvisado ring del Congreso del Estado, 20 diputados votaron en contra del nuevo dictamen que proponía aprobar a Eva Joaquina Guerrero como directora del Instituto Sinaloense de las mujeres y este tiene que regresar de nuevo a la Comisión de Equidad y Género que dirige Francisca Abello, ahora para que lo vuelva a hacer pero en forma negativa. Es la segunda vez que el caso se trata en el pleno, el jueves pasado se regresó porque los priistas ganaron la votación a los morenistas y pensaron que ya tenía vía libre para la ratificación pero esta se volvió a frenar ayer. Dicen que a la tercera va la vencida y por lo tanto hay que esperar el tercer round de una confrontación que es meramente simbólica porque se ha convertido en una especie de medición de fuerzas rumbo al 2021.