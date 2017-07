En el silencio

“Preguntó el discípulo a su maestro: Señor: ¿Cómo puedo alcanzar la vida suprasensible, de modo que pueda ver a Dios y le pueda oír hablar? El maestro respondió: hijo mío, cuando puedas arrojarte a aquello donde no mora criatura alguna, aunque no fuera mas que un solo instante, entonces escucharás lo que Dios habla. Vuelve a preguntar el discípulo: ¿está ello donde no hay criatura alguna que habite en las proximidades o se encuentra lejos? Responde el Maestro: se encuentra en ti, hijo mío, y si por un momento pudieras cesar del todo tu pensamiento y voluntad, escucharías las impronunciables palabras de Dios” .El pasaje recuerda lo valioso que es el dejar la mente en blanco, sin pensamiento que la obstruya. Quedarse sin voluntad y sin intención de hacer nada mas que estar en contacto con el YO, con el Ser interno, en completo silencio, y así permanecer el tiempo que sea… aunque sea solo un segundo.En una ocasión compartí una charla con este tema, y no faltó quien interpretara esas palabras como presunción de que algunos hablan con El Ser Supremo, sin reflexionar en la última oración: “las impronunciables palabras de Dios”. Pero esa confusión es quizá solo por la diferente forma de concebir a Dios, por tener la creencia de que Dios es una persona como nosotros, que está sentado allá encima de las nubes; por limitarse a creer que el único lenguaje que existe es el oral, escrito, o medios físicos.Hay que aclarar pues, que se dice que podemos “ver o escuchar” a Dios, cuando, en completo silencio, nuestra consciencia se ilumine y sienta la totalidad del universo dentro del yo. Esta muy bien mejorar la calidad de vida externa y aspirar a la comodidad de esa vida, pero nuestra mayor energía la debemos aplicar en la calidad de vida interna. Porque todos, los Alejandros o los Diógenes, vamos hacia allá, donde la serenidad es más útil.