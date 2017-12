En el verano de 1967

En el 2010, la directora norteamericana Kathryn Bigelow (1951, San Carlos) hizo historia al ser la primera mujer que recibe el Óscar por Mejor Dirección. La película que le valió el galardón fue La Zona de Miedo, su primera colaboración con el guionista y también periodista Mark Boal (1973, Nueva York).Dos años después, Bigelow y Boal volvieron a protagonizar los titulares, pero ahora por razones nada festivas.Resulta que en el 2012 presentaron La noche más oscura, una ficción basada en la caza al líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, por parte de varias agencias de inteligencia, tanto de Estados Unidos como de otros países, cuando cierto sector de la prensa y algunas organizaciones a favor de los derechos humanos comenzaron a cuestionarlos debido a la lectura de que su película glorificaba la tortura por “un bien mayor”: ponerle fin al terrorismo. Con ese antecedente, llegamos a este 2017, año en el que la dupla Bigelow y Boal presenta Detroit: Zona de Conflicto. Y sí, la nueva colaboración no está exenta de controversia. La película narra los cinco días del verano de 1967 en que varios miembros de la comunidad negra de Detroit salieron a las calles para rebelarse, pues estaban hartos del maltrato constante de las autoridades que, por ejemplo, no les permitían vida nocturna, o de plano, empleaban fuerza excesiva en delitos menores. Pero como siempre sucede, de los gritos y puños en alto viene la primera piedra lanzada al parabrisas de un auto de Policía que se aleja tras una redada, y luego de esa primera piedra viene una segunda, ahora más grande, lanzada al escaparate de una tienda de empeños. Y luego de que el cristal de esa tienda se rompe, una multitud enardecida entra y la deja vacía, sin que importe que aquel que se lleva la bicicleta sepa andar o no en ella. Según datos, por dicha “rebelión” 43 personas perdieron la vida, mil 200 resultaron heridos y hubo como 7 mil detenciones. De los muertos, la mayoría obviamente fueron civiles, que murieron por las balas o de las armas de la Policía o de algún miembro del Ejército. Pues sí, el Ejército tuvo que dejar los cuarteles para patrullar las calles y recuperar el control. Otra vez el tal “bien mayor” imponiéndose.Sin querer construir un relato pomposo sobre el evento, y capoteando un duro cuestionamiento sobre la pertinencia de que un guionista y una directora blancos sean los narradores de un evento que impactó a miembros de la comunidad negra; el guión de Boal junto con las imágenes de Bigelow no tardan en escoger su trinchera: el motel Algiers. Y con la crónica de lo sucedido en ese motel, Detroit acaba siendo una dura pieza coral que nos obliga a asomarnos de nueva cuenta a ese abismo nietzscheano, solo para enterarnos de que ahora dicho abismo ha decidido que no nos regresará la mirada. Pues hasta él sintió que lo mejor era darnos la espalda.