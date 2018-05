En honor a JVC

EN HONOR A JAVIER VALDEZ



ANIVERSARIO LUCTUOSO JVC. “Nadie es profeta en su tierra”, reza un refrán popular y, lamentablemente, la pequeñez de algunas personas hace que no se reconozca, en su tiempo y lugar, a quienes engrandecen, por sus aportaciones, a su estado y a su país. Javier Valdez Cárdenas padeció esa estrechez de miras, muchas veces se sintió incomprendido, aislado en su tierra, poco valorado, en un mundo donde la rebeldía, las letras, el periodismo, la cultura, irreverencia y valentía no son suficientemente apreciados.



Javier vivió de prisa, era osado, “echado para adelante”, inquieto, rebelde, malhablado y, a su vez, era agradable, sensible, excelente periodista, escritor y, sobre todo, una gran persona. Nos duele su ausencia, cala hondo que no esté entre nosotros; ante todo hace falta en su familia, en su gremio, a su esposa, sus hijos, sus hermanos, su padre y su madre: doña Rosario Cárdenas, mujer de temple y entereza, a quien Javier se parecía en el carácter.



Javier fue un excelente padre, se desvivía por sus hijos, se conmovía por sus logros; a su vez, era un gran compañero de Gris, su esposa, con quien recorrió vida y forjó una familia. Fue un buen hijo, nunca faltaba a las tertulias en familia, a las reuniones en la “Col Ros”, como él decía, siempre al pendiente de sus hermanos, al igual que de sus sobrinos, solidario con sus amigos que se cuentan por montones. Duele que no esté, y que a Sinaloa, al gremio periodístico y a su familia, la narcoviolencia les haya arrebatado una excelente persona y brillante periodista.



Javier sabía que su labor era de riesgo, y aún así ponía por delante su compromiso con las letras; asumió como tarea el contar historias y como obligación el narrar lo que la narcoviolencia genera en los jóvenes y las mujeres, las secuelas que deja en la sociedad y, sobre todo, en Sinaloa. Malayerba incluyó crónicas de las acciones e historias del narco: los Huérfanos del narco, la Granada en la boca, los Morros del narco, Levantones, Miss narco, Narcoperiodismo, entre otras de sus obras, incorporan crónicas y vivencias del narco y sus disputas; sus protagonistas eran reales y sus historias también.



Asumía con pasión su labor, le dolían sus crónicas, se conmovía al escribirlas, y a su vez, su temple, rebeldía y valor lo hacían desafiar los riesgos. Parecía que Javier presentía que el tiempo iba en su contra, tenía prisa por escribir, le angustiaba si no tenía un libro en la imprenta, si no tenía una crónica en producción, si no expresaba con rapidez todo lo que su corazón, su mente y los protagonistas le expresaban.



Hoy, a casi 12 meses de la partida de Javier Valdez, en todo el país y en varias partes del mundo se ha reconocido su grandeza y aportación periodística.



Eres grande, Javier. Fuiste profeta sin proponértelo, aunque ya no estés para constatar todo lo que sembraste, y moviste con tu labor y temprana muerte.



PERIODISTAS HOMENAJEADOS. Javier admiraba a Carmen Aristegui, a Marcela Turati, a Jorge Zepeda, entre otros grandes periodistas que vendrán a Sinaloa a honrarlo con motivo del primer aniversario de su asesinato.



No está físicamente Javier, pero sigue vivo, porque, como sucede con las grandes personas, su cuerpo se va, pero su legado y grandeza quedan.