En jauja los funcionarios de Ahome

Lo mismo. No podía esperarse otra cosa más que siguiera el show sobre la auditoría en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. Desde un principio, el alcalde Guillermo “Billy” Chapman usó el caso para tratar de recuperar la confianza de los ahomenses, la que perdió a los meses de asumir la responsabilidad. El objetivo no lo logró por el tratamiento que se le dio a la auditoría, que a estas alturas los resultados ya no tiene ninguna credibilidad. Chapman parece disco rayado al magnificarlos con el fin de impactar en la opinión pública, pero el efecto ha sido lo contrario por la danza de cifras que se han manejado. Primero dijo que el quebranto era de 91 millones de pesos y hasta ayer ya habían bajado a poco más de 29 millones de pesos. A este paso, van a salir tablas. La reunión ayer con los consejeros de la Japama le sirvió al alcalde para seguir con el mismo discurso que ya no pega: que se va a actuar contra los exfuncionarios y funcionarios responsables del desfalco. Y todavía le quiere sacar “carnita” al caso en virtud de que anunció que a fines de febrero e inicios de marzo van a estar los resultados finales. O sea, sigue el cuento.



En jauja. Dicen que por más que la síndica procuradora Angelina Valenzuela busque una forma para que el Cabildo le apruebe a “chaleco” la propuesta que haga para el titular del Órgano Interno de Control, no la va a encontrar, como tampoco pueden el alcalde Chapman y los regidores imponer uno a su modo como lo hicieron con la ratificaron de Pável Castro Félix, decisión que se las echó abajo el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. La división llegó al punto de que los ahomenses no tienen al encargado de cuidarle las manos a los funcionarios. Si de por sí el equipo de Chapman tantito quiere, con esto andan en jauja. El alcalde y los regidores afines le apuestan a la impugnación de la sentencia del TEES, lo que algunos adelantan que no les va a funcionar. Pero así se la van a llevar hasta el final del trienio.



El control. Las condiciones para la rectora de la Universidad Autónoma Indígena de México, María Guadalupe Ibarra Ceceña, parece que cambiaron a su favor en la recta final de su gestión, ya que su periodo termina en marzo. En estos momentos tuvo la capacidad para resolver el pago de las prestaciones a los trabajadores, quienes van a pasar las fiestas decembrinas en forma desahogada, pero además el Congreso del Estado autorizó mayores recursos para la institución en el presupuesto de 2021. Quienes creían que Ibarra Ceceña iba a tener un final tortuoso parece que se equivocaron, pese a que se viene el proceso sucesorio que, quiérase o no, produce jaloneos por el control de la universidad.



Posición. No son pocos los que esperan conocer ahora la posición de Tatiana Clouthier sobre la planta de fertilizantes en Topolobampo tras llegar a la secretaría de Economía. Algunos sostienen que por su responsabilidad institucional y por las condiciones favorables en la mayoría de los sectores para su instalación, Clouthier está obligada a apoyar el proyecto si es que quiere dar resultados en lo referente a la captación de inversiones en el país. Es por lógica.



Tambalea. Creyendo que tiene con “queso las tortillas”, el comisionado del Partido del Trabajo en Sinaloa, Leobardo Alcántara, amenazó con que si no llegan a acuerdos en la definición de los candidatos no irán en alianza con Morena. Y es que se quejan de que los están excluyendo. Para mañana se sabrá una cosa u otra. De ir solos en las elecciones del 2021, se dice que el líder electricista Domingo “Mingo” Vázquez sería el candidato del PT a la alcaldía de Ahome. Esto por el “juego” que Alcántara le ha dado al promotor deportivo. Pero, ¿que no sería del PRI?