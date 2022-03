En la Fiscalía General se agravan los problemas con quejas y paros de labores

audima

Se le viene la noche. En seguridad viene galopando un conflicto. Con posibilidades de agravarse. Está anunciado para hoy una protesta del personal de la Fiscalía General de Justicia. Acudirán a laborar “bajo protesta” con vestimenta roja y negra. La protesta es por los recortes salariales y de percepciones adicionales. No hay peor golpe para cualquier trabajador como lo es el salario. El golpe al bolsillo. Y se dijo que hasta ayer no le habían pagado su quincena a la Policía Estatal. También la inconformidad de la Policía Estatal es que les desaparecieron los “bonos de policía elite”. También a quienes fungen como escoltas. Los trabajadores de la Fiscalía afirman que, a la Policía de Investigación en lugar de aportarle mayores recursos, se los recortaron. La inconformidad llega a quienes laboran en los ministerios públicos que se quejan de que les recortaron apoyos para gasolina, papelería. Y dicen que les están recortando 800 pesos por quincena. Hasta el bono federal que estaba recibiendo el personal de la Fiscalía sufrió un ajuste de 500 pesos. Para remachar el clavo, hasta los celadores de los penales en Sinaloa están inconformes. Apenas les acaban de cubrir su quincena. A todo este negro panorama habría que sumarle la actitud que asume la fiscal Sara Bruna Quiñónez que para nada abona a la solución de las diferencias.

Ya lo esperaban. La dirigencia del Partido Sinaloense ya lo había adelantado. Y ayer llegó un nuevo golpe. Ahora fueron dos diputados locales los que anunciaron que renunciaban al PAS. Rosario Sarabia y Martín Vega fueron los que llegaron a la diputación con las siglas y apoyo del PAS y hoy deciden abandonarlo. Don Antonio Corrales Burgueño, presidente del PAS, ya tenía identificados a los “posibles” que decidirían abandonar el barco. Y si a quienes están “renunciando” ya los tenían ubicados, con mucha más razón ya saben quién o quiénes están operando estos golpes políticos contra el PAS y a quién obedecen. Es una ventaja para quienes dirigen al PAS saberse adelantar a los golpes. Así estas maniobras pierden la sorpresa. Y también es una ventaja que tengan plenamente identificados quiénes son los que están operando eso. Si ya lo saben, como todo parece indicar, ahora la pregunta cuándo romperán la liga.

Otra casualidad. Apenas anunció su renuncia al PAS la alcaldesa de El Rosario, Claudia Valdez, más rápido que inmediatamente acudió ayer a ese municipio la secretaria de Educación Pública en Sinaloa, Graciela Domínguez. El motivo fue reconocer a 20 mujeres rosarenses que han destacado en diversas ramas. El evento estuvo presidido por la alcaldesa hoy casi morenista y junta muy junta con Graciela Domínguez. ¿Casualidad?

No se ría… Por favor no se ría. Para el diputado de Morena, Serapio Vargas, no existen problemas prioritarios que atender en Sinaloa. Y, ¿qué creen? Propuso que se abra una “playa nudista” en Sinaloa. Lo leyó bien. Cuando la versión nos llegó de inmediato pensamos que era una noticia falsa. Pero no. Serapio Vargas ha sido acusado por el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, como “golpeador” del gobernador. Ambos ya ven cómo son. Qué se puede esperar de ellos. Sin poder ambos pasarían inadvertidos. Pero ahora con poder, uno como diputado local y el otro como alcalde, parecieran chivos en cristalería. Y ayer, Serapio Vargas rindió protesta como dirigente nacional no gubernamental del sistema Producto Maíz. Más piola.